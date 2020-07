Projet xCloud: Tout ce que nous savons (Mise à jour: lancement officiel en septembre 2020)

Mise à jour: 16 juillet 2020: Microsoft a annoncé le lancement officiel de Project xCloud en septembre 2020. Il sera inclus dans le prix de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate de la société, qui coûte 15 $ par mois.

L’idée de pouvoir diffuser des jeux de console et de qualité PC sur n’importe quel appareil ou plate-forme mobile n’est plus qu’un rêve depuis un certain temps maintenant. Cependant, Microsoft a annoncé il y a plus d’un an qu’il tentait de faire de ce rêve une réalité avec un nouveau service appelé Project xCloud. En résumé, il est censé pouvoir diffuser n’importe quel jeu sorti pour la console Microsoft Xbox One sur les smartphones et les tablettes. Cela signifie qu’en théorie, les propriétaires de jeux Xbox peuvent les jouer presque partout.

C’est certainement ambitieux, mais si n’importe quelle entreprise peut accomplir cette tâche, c’est Microsoft. Voyons tout ce que nous savons actuellement sur Project xCloud. Nous le comparerons à d’autres services de streaming de jeux actuels et à venir. Nous verrons si Microsoft peut réaliser le rêve de jouer partout et à tout moment.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cet article régulièrement lorsque plus d’informations seront révélées sur Project xCloud.

Qu’est-ce que Project xCloud?

Project xCloud est le nom actuel (probablement un espace réservé) du service de streaming de jeux de Microsoft. La société a brièvement annoncé son intention d’offrir un tel service en juin 2018 dans le cadre de son événement de presse au salon E3. Nous savons que la société travaille sur la technologie pour diffuser des jeux depuis des années. En septembre 2013, Le bord Microsoft a présenté une démonstration lors d’une réunion interne mettant en vedette le jeu exclusif Xbox 360 Halo 4. Il a été vu en streaming depuis le cloud vers un smartphone Nokia Lumia basé sur Windows Phone et un PC Windows.

En octobre 2018, Microsoft a révélé plus d’informations sur son service de streaming de jeux, ainsi que le nom de code Project xCloud. L’annonce était accompagnée d’une vidéo montrant ce que Microsoft a dit être des séquences de jeu en direct diffusées par ce service. Nous avons vu des joueurs avec des smartphones et des tablettes Samsung jouer à des jeux populaires tels que Forza Horizon 4, Gears of War 4, Halo 5 et Cuphead. Les jeux ont été joués avec les contrôleurs de jeu Xbox One et le contrôle direct réel sur les écrans tactiles.

Prise en charge du contrôleur et de l’écran tactile

Comme nous l’avons indiqué, la vidéo montre des joueurs contrôlant les jeux en streaming sur smartphone via la manette de jeu Xbox One, connectée par la technologie Bluetooth sans fil. Cependant, Microsoft affirme avoir également développé une «superposition d’entrée tactile» pour jouer aux jeux Xbox One directement sur l’écran tactile d’un smartphone ou d’une tablette, sans avoir besoin d’un contrôleur.

Au cours de l’épisode Inside Xbox du 12 mars 2019, Kareem Choudhry, responsable du cloud de jeu chez Microsoft, nous a donné un autre aperçu du projet xCloud. En direct sur scène, l’exécutif a sorti un téléphone Android connecté à un contrôleur Xbox One et l’hôte de Xbox Inside Julia Hardy l’a utilisé pour jouer à Forza Horizon 4. Le jeu avait l’air fluide et net – bien qu’on ne sache pas quel genre de coulisses la ruse peut avoir été utilisée pour assurer une démo fluide.

Matériel de jeu mobile officiel pour Project xCloud

Microsoft a commencé à travailler avec des sociétés tierces pour les aider à créer des accessoires matériels de jeux mobiles. Des entreprises comme 8bitDo, Gamevice, HORI, PowerA, Razer et d’autres seront impliquées. Le premier produit de cette nouvelle entreprise est le clip de jeu mobile MOGA pour les contrôleurs sans fil Xbox. Ce clip se fixe à tous les contrôleurs sans fil Xbox officiels et peut contenir des smartphones jusqu’à 3,12 pouces (79 mm) de large. Les clips ont des points d’articulation à verrouillage double qui permettent aux propriétaires de configurer le bon angle pour jouer à des jeux mobiles via Project xCloud.

Le clip de jeu mobile MOGA pour contrôleurs sans fil Xbox est disponible à l’achat maintenant pour 14,99 $.

Quels types de matériel et de jeux le service prendra-t-il en charge?

En mai 2019, Microsoft a annoncé avoir installé ses lames Project xCloud personnalisées dans des centres de données en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Il a également annoncé que les principaux éditeurs de jeux comme Capcom et Paradox Interactive utilisaient déjà ces serveurs Project xCloud pour tester leurs jeux. Cela permet à ces développeurs de tester des logiciels sans avoir à les porter sur d’autres plates-formes. D’autres centres de données abriteront ces lames de serveur dans un avenir proche.

Lors de l’E3 en juin 2019, Microsoft a annoncé qu’en plus du service distant Project xCloud, il lancerait également autre chose. C’est ce qu’on appelle le streaming de console. Fondamentalement, si vous possédez une console Xbox One, ce service lui permettra d’être utilisé en tant que serveur xCloud local. Cela permettra aux joueurs de diffuser des jeux depuis la console vers leur appareil portable n’importe où qui dispose d’une connexion en ligne.

Combien de jeux le service finira-t-il par supporter?

Microsoft affirme qu’à terme, le service prendra en charge tous les jeux Xbox One publiés. Il prendra également en charge d’autres jeux Xbox ou Xbox 360 pouvant être joués sur la console Xbox One. C’est plus de 3 500 jeux avec des tonnes de plus en cours de développement. Tous peuvent être lus via Project xCloud. Les développeurs pourront laisser les joueurs accéder à leurs jeux Xbox One via Project xCloud sans aucun travail supplémentaire de leur côté.

En outre, Microsoft a ajouté la prise en charge des jeux en streaming à son kit de développement Xbox principal (XDK). Cela inclut la nouvelle API «IsStreaming» de l’entreprise. Il permettra à n’importe quel jeu Xbox One de «savoir» s’il est diffusé depuis le cloud. Ces jeux peuvent ensuite apporter automatiquement des modifications pour les améliorer pour les joueurs qui utilisent la plate-forme de streaming. Cela inclut la modification de l’interface utilisateur pour les petits écrans de smartphone.

Quand et où la prévisualisation publique de Project xCloud sera-t-elle lancée?

Microsoft a commencé à envoyer des invitations pour la version bêta de Project xCloud en octobre 2019. Ces essais ont d’abord été déployés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud, mais se sont depuis étendus à davantage de pays. Si vous vivez aux États-Unis et que vous possédez un téléphone ou une tablette Android, vous pouvez vous inscrire à l’aperçu public dès maintenant sur le lien ci-dessous.

Microsoft s’est associé à SK Telecom en octobre 2019 pour lancer l’aperçu public Project xCloud pour certains clients en Corée du Sud. Depuis lors, le service est plus largement déployé auprès des abonnés de SK Telecom. Ces personnes peuvent s’inscrire à l’aperçu public sur le lien ci-dessous.

Vous pouvez également vous inscrire à l’aperçu de Project xCloud si vous êtes dans l’un des nombreux pays d’Europe occidentale. Cela comprend le Royaume-Uni ainsi que la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne et la Suède.

L’aperçu public fonctionnera avec n’importe quel Wi-Fi 5 GHz ou toute connexion de données mobile avec une vitesse de téléchargement de 10 Mbps. Cependant, les clients de T-Mobile peuvent bénéficier d’un traitement spécial pour xCloud aux États-Unis, et les utilisateurs britanniques de Vodafone bénéficieront également d’un traitement spécial supplémentaire. Microsoft affirme que les accords avec les transporteurs « sont des partenariats techniques qui nous aideront à optimiser l’expérience. » Cependant, l’aperçu sera disponible pour tous les transporteurs de ces marchés.

Le téléphone ou la tablette Android doit exécuter Android 6.0 ou supérieur avec Bluetooth 4.0 pour participer à l’aperçu. Les utilisateurs doivent également avoir un compte Microsoft et une manette sans fil Xbox One compatible Bluetooth. Il sera également utile, mais pas obligatoire, d’obtenir un support de téléphone pour le contrôleur. Microsoft prévoit d’étendre la prise en charge à davantage de contrôleurs pour Project xCloud à l’avenir. Cela comprendra des manettes de jeu fabriquées par Razer et la manette PlayStation 4 DualShock 4 de Sony.

Enfin, vous devrez télécharger la version d’aperçu de l’application Xbox Game Streaming. L’application est actuellement disponible au téléchargement sur le Google Play Store. Gardez à l’esprit que vous devrez être invité dans l’aperçu public pour utiliser réellement l’application.

Le test sera-t-il étendu à davantage de pays?

Microsoft a également annoncé précédemment que l’aperçu public du projet xCloud s’étendra à encore plus de marchés en 2020. Ils comprendront le Canada, l’Inde, le Japon et peut-être plus de pays d’Europe occidentale.

Quels jeux feront partie de l’aperçu public?

L’aperçu public de xCloud a commencé avec quatre jeux. Ils comprenaient Halo 5: Guardians, le jeu de tir de science-fiction Gears 5, le jeu d’action pirate Sea of ​​Thieves et le jeu de combat Killer Instinct. Désormais, l’aperçu public propose 90 titres différents:

A Plague Tale: Innocence

Absoudre

ACE COMBAT 7: UN CIEL INCONNU

Age of Wonders: Planetfall

ARK: Survival Evolved

Batman: l’ennemi intérieur – La saison complète (épisodes 1 à 5)

Batman: The Telltale Series – The Complete Season (Episodes 1-5)

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert – Édition Standard

Bord de saignement

Taché de sang: Rituel de la nuit

Bomber Crew

Borderlands: la belle collection

Frères: un conte de deux fils

Enfants de Morta

Cities: Skylines – Édition Xbox One

Conan Exiles

Crackdown 3

Darksiders III

DayZ

Dead by Daylight

Édition définitive de l’île morte

Descendants

Destiny 2

Devil May Cry 5 (avec des orbes rouges)

DiRT Rally 2.0

Dragon Age: Inquisition

F1 2019

Farming Simulator 17

Felix The Reaper

Fishing Sim World: Pro Tour

Pour le roi

Forza Horizon 4 Édition Standard

Forza Motorsport 7 Standard Edition

Gears 5

Gears of War Ultimate Edition Deluxe Version

GoNNER – BLüEBERRY EDiTION

Halo 5: Gardiens

Halo Wars 2: édition standard

Halo: la collection Master Chief

Hellblade: le sacrifice de Senua

Bonjour voisin

HITMAN – Édition Jeu de l’année

Just Cause 4: Reloaded

Voyage sur la planète sauvage

Instinct de tueur

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Two Crowns

Madden NFL 20

Mark of the Ninja: Remastered

Moonlighter

MotoGP 19

MudRunner

Mutant Year Zero: Road to Eden

Ori et la forêt aveugle: édition définitive

Trop cuit

Portal Knights

RAD

ReCore

Sea of ​​Thieves: Édition anniversaire

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Shadow Warrior 2

Civilisation de Sid Meier VI

Sniper Elite 4

SOULCALIBUR VI

Sparklite

État de délabrement 2

Subnautica

TRÈS CHAUD

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Tekken 7

AURA

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

les Sims 4

The Surge

Le loup parmi nous

theHunter: Call of the Wild

Tracks – Le jeu de train

Train Sim World 2020

Démêler 2

VAMPYR

War Thunder

Warhammer: Vermintide 2

Wasteland 2: Director’s Cut

MONDE DE FINAL FANTASY MAXIMA

World of Tanks: Mercenaries

World of Warships: Legends

World War Z

WRC 7 FIA World Rally Championship

Wreckfest

WWE 2K20

Yakuza 0

Yoku’s Island Express

Quand le test de streaming de la console Xbox commencera-t-il?

Microsoft a commencé à tester publiquement la fonctionnalité de streaming sur console Xbox de Project xCloud. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cela permet aux propriétaires de Xbox One de diffuser des jeux qu’ils ont téléchargés et installés sur leur console vers leur smartphone Android.

Pour participer à ce test, vous devez posséder une Xbox One et vivre dans l’un des pays ou régions pris en charge par Xbox One. Vous devez ensuite vous inscrire au programme Xbox Insiders si vous ne l’avez pas encore fait. Pour vous inscrire, lancez la console Xbox One et accédez à la section Store. Recherchez ensuite le Xbox Insider Hub, téléchargez-le et exécutez l’application. Vous pouvez ensuite rejoindre le programme Xbox Insiders à partir de l’application. Les tests de la fonctionnalité de streaming de la console Xbox sont actuellement limités aux membres de l’anneau de prévisualisation Xbox Insider Alpha et Alpha Skip Ahead.

Le test nécessitera un smartphone ou une tablette exécutant Android 6.0 et supérieur, et un contrôleur Microsoft Xbox One compatible Bluetooth. Votre réseau Internet domestique doit également avoir un type NAT ouvert ou modéré. Les vitesses de téléchargement sur le réseau doivent être d’au moins 4,75 Mbps, 9 Mbps étant préférés. Les vitesses de latence doivent être d’au moins 125 ms, avec une préférence de 60 ms. Enfin, la console Xbox One elle-même doit avoir un paramètre d’alimentation de «Instant-on».

Quand et où le projet xCloud sera-t-il officiellement lancé et combien cela coûtera-t-il?

Microsoft a annoncé que Project xCloud sera officiellement lancé dans ses pays précédemment pris en charge en septembre 2020. Il sera inclus dans le prix de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate de la société, qui coûte 15 $ par mois.

Quels appareils fonctionneront avec Project xCloud?

Microsoft

L’aperçu public de Microsoft Project xCloud ne prend en charge que les smartphones et tablettes Android. En 2020, la société étendra son service pour inclure les PC Windows 10. Le bord rapporte qu’il travaille également sur la prise en charge des appareils iOS, mais Apple n’a pas encore approuvé la prise en charge.

Y a-t-il des concurrents actuels et futurs pour Project xCloud?

1. Nvidia GeForce Now

Le concept d’un service de streaming de jeux, similaire à la façon dont Netflix et Hulu diffusent des vidéos et Spotify diffuse de la musique, n’a rien de nouveau. Cependant, cela devient très difficile à lancer. Nvidia GeForce Now a été l’un des premiers à faire de sérieux progrès sur ce marché. Il permet aux utilisateurs de macOS, Windows, Nvidia Shield TV et Android d’acheter et de diffuser une sélection de jeux PC de haute qualité sur ces appareils. Les utilisateurs peuvent même diffuser des jeux qu’ils possèdent déjà en se connectant à divers comptes de jeu tels que Steam, Origin, etc.

Vous pouvez utiliser Nvidia GeForce Now gratuitement, mais vous ne pouvez jouer qu’une heure à la fois. Nvidia propose également un abonnement premium pour seulement 4,99 $ par mois qui vous permet de jouer pendant six heures à la fois. Malheureusement, ce prix n’est valable que jusqu’à la fin de 2020. Par la suite, nous verrons presque certainement une hausse des prix, bien que Nvidia ne dise pas combien ce serait.

2. Playstation Now

Outre les efforts de Nvidia, Sony propose son service PlayStation Now. Lancé en 2014, le service compte désormais plus de 650 jeux PS2, PS3 et PS4 à diffuser moyennant des frais mensuels. Cependant, Sony a supprimé la prise en charge de PlayStation Now pour un certain nombre d’appareils précédemment inclus. Cela comprenait des appareils comme les téléviseurs intelligents et la PlayStation Vita en 2017. Il ne fonctionne désormais que sur les consoles PlayStation 4 et les PC Windows.

3. Google Stadia

Après des années de développement, Google a finalement annoncé Google Stadia lors de la Games Developer Conference en 2019. Le service a été lancé le 19 novembre 2019. Vous pouvez acheter et diffuser des jeux individuels sur le service, ou vous pouvez vous inscrire à Stadia Pro et jouer à une sélection de jeux gratuits pour 9,99 $ par mois.

À l’heure actuelle, il fonctionne avec le Chromecast Ultra lorsqu’il est connecté à un téléviseur, au navigateur Chrome et à un plus grand nombre de smartphones Android.

4. Atlas de projets EA

L’éditeur de jeux Electronic Arts a révélé en juin 2018 lors du salon E3 qu’il travaillait sur son propre service de streaming de jeux, montrant même des démonstrations en direct de celui-ci fonctionnant sur les smartphones. EA avait précédemment annoncé avoir acquis les actifs de la technologie de jeu en nuage et le personnel du service GameFly pour un montant non divulgué. EA a récemment annoncé avoir lancé son propre essai externe limité de son service de streaming de jeux, sous le nom de code Project Atlas. Nous n’avons pas encore entendu parler d’une date de lancement officielle.

5. Amazon Project Tempo

Enfin, Amazon a également annoncé qu’il travaillait à la fois sur le développement de jeux vidéo et sur un prochain service de jeux en nuage baptisé Project Tempo. Le service de streaming d’Amazon devait voir un lancement initial en 2020, mais la société pourrait potentiellement le repousser à 2021 en raison du coronavirus pandémique. Amazon n’a pas encore révélé beaucoup plus sur Project Time, mais nous pouvons supposer que l’entreprise y a déjà consacré beaucoup de travail.

L’annonce de Microsoft Project xCloud pourrait être le plus grand espoir à ce jour pour la technologie de streaming de jeux. Microsoft a certainement à la fois une expérience de jeu avec sa division Xbox et une tonne de développement technologique de serveurs cloud qui l’aideront dans ses plans pour réussir le lancement de Project xCloud. Cependant, nous avons déjà vu une technologie orientée jeu prometteuse chez Microsoft planter et graver (nous vous regardons, Kinect). Il reste à voir si le projet xCloud sera une véritable révolution pour l’industrie des jeux portables et mobiles ou tout simplement un autre service de streaming qui ne sera pas à la hauteur de son potentiel.

Quelles sont vos impressions sur Project xCloud de Microsoft à ce stade? Pensez-vous que l'entreprise réussira à diffuser le jeu en streaming auprès des masses? Y a-t-il trop d'obstacles techniques à surmonter à ce stade?