Summer est installé dans Telecinco sans ‘Got Talent’ et ‘La casa Fuerte’ et avec ‘The Rookie’ et ‘White Ants’

En été, il est habituel que la consommation de télévision baisse de manière significative et c’est que nous passons généralement beaucoup plus de temps à l’extérieur de nos maisons; soit dans les piscines, terrasses ou en vacances. Pour cette raison, toutes les chaînes de télévision parient généralement sur du contenu à moindre coût afin d’en tirer profit sans problème. C’est précisément ce qui se passe dans Telecinco, qui va suspendre certains de ses propres paris sur la production en juillet, de sorte que août deviendra le mois avec le moins d’investissement de sa saison télévisuelle. Pour cette raison, bon nombre de ces formats se préparent maintenant à disparaître du gril de la chaîne.

«Fourmis blanches» et «The Rookie»

Au revoir à ‘La maison forte’

L’un des premiers espaces à dire au revoir à Telecinco est «La casa fuerte». L’émission de téléréalité à bas prix animée par Sonsoles Ónega et Jorge Javier Vázquez émet ce jeudi 16 juillet sa demi-finale et avant-dernière soirée de gala, d’où sortiront ceux choisis pour le duel final et où deux couples seront expulsés. L’émission devrait se terminer dimanche 19 juillet, bien que pour l’instant Mediaset n’ait pas officiellement confirmé qu’il s’agit de la date de sa diffusion finale. De cette façon, Telecinco restera sans réalité diffusée jusqu’à l’arrivée de la deuxième édition de «L’île des tentations», déjà enregistré en République dominicaine sous la direction de Sandra Barneda.

«Got Talent: le meilleur du monde» dit au revoir

«La maison forte» fera ses adieux après avoir mené en douceur toutes ses émissions; un cas similaire à «Got Talent: le meilleur de l’année». L’espace Fremantle qui a réuni les meilleures performances «Got Talent» du monde entier avec Santi Millán à la barre Il a été le plus consulté tous les mardis sauf les deux derniers, lorsque «Woman (Kadin)» sur l’antenne 3 lui a enlevé son leadership. Le format clôturera son parcours ce mardi 21 juillet, comme Telecinco l’a déjà officiellement confirmé. Il le fera également en coïncidant avec les enregistrements à Madrid des auditions de la sixième édition de «Got Talent Spain».

La dernière cène s’achève

Parallèle, La Fábrica de la Tele se prépare également pour la grande finale de son programme culinaire le plus surréaliste: «La Dernière Cène». Le producteur du même n’a pas révélé la date à laquelle ce gala final aura lieu, bien qu’il y a quelques jours Lydia Lozano a laissé entendre que ce serait le vendredi 24 juillet. Sera-ce la date choisie pour l’espace dirigé par Jorge Javier Vázquez? La réponse sera révélée dans quelques jours, ce que nous avons clairement aujourd’hui, c’est que l’espace a réussi à se faire une place sur le réseau Telecinco, menant en douceur dans chacune de ses émissions vendredi soir.

María Patiño dirige le «Saturday deluxe» en été

Et cet été quoi?

Quels paris remplaceront ces espaces? Aussi, Telecinco a commencé à promouvoir et la deuxième saison de la série «The Rookie» avec Nathan Fillion. Bien qu’il n’ait pas obtenu de bonnes notes cet été sur le réseau, Mediaset lui offrira une nouvelle opportunité en août. Partage le gril avec les «fourmis blanches» Et c’est que La Fábrica de la Tele travaille déjà au retour de son espace à succès, cette fois avec Carlota Corredera en charge. En parallèle, il continuera parier sur le cinéma 5 étoiles et l’espace ‘Saturday deluxe’, qui sera dirigée par María Patiño. De plus, ils n’arrêteront pas de diffuser « L’émission d’été », « Save me », « Socialite » et « Viva la vida ».