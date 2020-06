Tulsa Massacre Docuseries In Development par Russell Westbrook

Après avoir mené une manifestation de Black Lives Matter contre l’injustice raciale ce week-end, la star de la NBA, Russell Westbrook, produit un projet sur «le pire incident de violence raciale de l’histoire américaine».

Westbrook fait équipe avec le célèbre réalisateur de documentaires Stanley Nelson pour une série sur le massacre de la course de Tulsa de 1921, intitulée Terreur à Tulsa: la montée et la chute de Black Wall Street. La série est décrite à la fois comme une exploration du passé américain, et aussi comme «un regard urgent et sérieux sur les lignes sociales, économiques et politiques qui continuent de diviser le pays». Il entrelacera des récits passés et actuels afin d’enquêter sur l’événement tragique et son impact continu.

Nelson dirigera la série issue de sa bannière Firelight Films et Tueur à l’intérieur: l’esprit d’Aaron Hernandez producteur Blackfin. Westbrook servira de producteur exécutif.

«Je suis très honoré de collaborer avec Russell Westbrook et Blackfin pour diriger Terreur à Tulsa. Il n’y a pas d’histoire plus poignante ou pertinente concernant les événements racistes qui se déroulent devant nous aujourd’hui, la frustration, l’indignation, le tollé pour la justice à la suite du meurtre de George Floyd », a déclaré Nelson dans un communiqué. «L’histoire de Tulsa révèle un chapitre important de l’expérience américaine menant à ce moment. C’est une histoire qui doit être traitée avec dignité, fondée sur l’authenticité culturelle et dépeinte avec une exactitude historique afin de vraiment comprendre l’impact qu’elle a eu sur notre nation. Des dissimulations du massacre de 1921 à la découverte des fosses communes laissées dans son sillage, l’histoire de Tulsa est le dur exemple non seulement de l’histoire de la violence contre les Noirs en Amérique, mais aussi du grand péché américain. de l’enterrer hors de vue et de prétendre que cela ne s’est jamais produit. Pour beaucoup, il est difficile de croire qu’une telle atrocité s’est produite. Pour d’autres, ces atrocités font simplement partie du voyage américain. »

Terreur à Tulsa comprendra également des contributions d’organisations historiques telles que la Tulsa Historical Society & Museum, le John Hope Franklin Center for Reconciliation, la Tulsa Race Massacre Centennial Commission et la Historic Vernon AME Church.

«Passer 11 ans en Oklahoma m’a ouvert les yeux sur l’histoire riche et sordide de l’État», a ajouté Westbrook, faisant référence à son passage en tant que joueur pour le Thunder d’Oklahoma City. «Quand j’ai appris les événements déchirants qui se sont produits à Tulsa il y a près de 100 ans, je savais que c’était une histoire que je voulais raconter. Il est bouleversant que les atrocités qui se sont produites à l’époque soient toujours aussi pertinentes aujourd’hui. Il est important que nous découvrions les histoires enfouies des Afro-Américains dans ce pays. Nous devons les amplifier plus que jamais si nous voulons que le changement progresse. »