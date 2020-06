The Matrix 4: Subtext ‘Baked Into The Franchise’ détails!

– – –

Mises à jour de Matrix 4: La Matrix est l’un des films les plus populaires depuis un certain temps maintenant. La première édition du film est sortie en 1999. Les fans ont immédiatement repris l’histoire. L’histoire semble être bonne en raison de son script. De plus, Lana et Lilly Wachowski ont présenté le script de la bonne manière.

La date de sortie de Matrix 4:

La date de sortie du film a été publiée, c’est-à-dire le 21 mai 2021. Bien que, en raison de la situation actuelle de la pandémie, rien ne soit sûr. Tous les grands projets sont suspendus en raison de l’épidémie de coronavirus. La matrice 4 pourrait être l’une d’entre elles.

Comment «The Matrix» a été formé?

The Matrix a été réalisé par Lana et Lilly Wachowski. L’agression, la colère et la portée du spectacle ont été gagnées par les réalisateurs. Lilly a dit une fois dans l’interview que le résultat venait de ses critiques constantes contre elle-même.

En 2016, Lilly s’est présentée au public et a été confrontée au fait d’être transgenre. Elle a fait face à l’opposition, mais cela ne l’a jamais abattue. Et la colère et la rage de cela, elle l’a mis dans le film. Elle a transféré son énergie au film. En conséquence, le film devient l’un des films à succès de tous les temps.

Pour la même raison, nous pouvons voir la série de films, y compris le point du transgenre. Son dépassement de ses difficultés a rendu le film encore plus réussi.

Le film était censé être produit à cette époque. Malheureusement, l’épidémie de coronavirus a tout arrêté. Un retard pourrait être attendu car la plupart des travaux de production sont laissés.

Côté positif, les fans sont ravis de la nouvelle de l’arrivée de The Matrix 4. Il faut patienter car les bonnes choses prennent du temps!

