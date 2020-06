SCR Altach gagne à Wiener Autriche: les votes pour le match

Le Wiener Autriche a subi une défaite à domicile sensible contre le SCR Altach mardi soir. Le Vorarlberg prend la tête du groupe de qualification. Les voix sur le jeu.

Après seulement quelques secondes, Daniel Nussbaumer place le SCR Altach en tête. En conséquence, les Altachers ont accordé de bons buts.

Environ une demi-heure plus tard, l’homme offensif autrichien Maximilian Sax a vu le carton rouge pour un assaut – une petite décision préliminaire dans un match dur avec peu de temps forts ludiques.

Conformément au jeu, Violet Erik Palmer-Brown a donné au SCR Altach une avance de 2-0 avec son propre but – après une balle haute dans la surface de réparation, le prêt de Manchester City a dirigé le ballon dans son propre réseau.

En conséquence, Altach a contrôlé le jeu sans éclater de sueur et a finalement gagné 2-0.

Les voix sur le jeu

Christian Ilzer (formateur Autriche): « Avec tout le respect que je dois à la performance d’Altach, qui a gagné à juste titre en raison de la multitude de chances de marquer, nous devons le faire nous-mêmes aujourd’hui: après une minute de retard, un carton jaune-rouge après une demi-heure et un but contre son camp, c’est rien à apporter contre une équipe Altach très forte ici. Si nous avions cette image de soi, alors ce 0: 1 devrait être complètement hors de propos. Mais nous ne sommes pas en mesure de le faire pour le moment La saison a commencé très difficile, nous avons réussi à nous séparer un peu, mais ce sera probablement une saison extrêmement difficile jusqu’à la fin, nous devons panser nos blessures aujourd’hui, demain et ensuite à Mattersburg et gagner là-bas. Ne perdez pas grand-chose en mots et en explications, mais montrez clairement une réaction samedi à Mattersburg. «

Peter Stöger (directeur sportif autrichien): « Cela m’énerve de voir que vous avez complètement dormi pendant la phase initiale, puis montré un peu de réaction, puis collecté une telle exclusion. Je suis déçu de la façon dont la deuxième mi-temps s’est déroulée à 0: 2 – car il n’y avait aucune résistance du tout. Nous sont à juste titre dans le groupe inférieur. L’objectif doit être de gagner le groupe de qualité. Je ne sais pas si ce facteur sportif a atteint tout le monde. S’il n’y a pas d’émotion, de critique ou de soutien des rangs, cette motivation doit venir de là que vous vous concentrez sur la vraie chose – à savoir jouer au football – ça m’a beaucoup manqué aujourd’hui. «

Alex Pastoor (entraîneur Altach): « Le résultat est bien sûr bon. L’analyse du jeu est que nous avons contrôlé le jeu. La prochaine fois, je veux en fait que nous exercions encore plus de contrôle parce que nous avons laissé l’Autriche construire une ou deux choses en première mi-temps. défensivement nous ne permettions pas grand-chose, offensif nous avons tellement travaillé que le 2-0 n’était pas suffisant. Cette victoire nous donne un très bon feeling, nous allons bien. Les joueurs sont en forme, je suis satisfait. Bien sûr, c’est plus agréable en tant que leaders, je vois les 5, 6 premiers matchs mais seulement comme entraînement qualificatif comme en Formule 1. Ce sera décidé lors des trois derniers matchs. J’espère que nous serons alors en pole position. «

La table des groupes de qualification