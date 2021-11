Trouvez les plus belles offres de montres sur Ocarat pour le Black Friday !

Indémodable, la montre mécanique reste un accessoire incontournable pour de nombreux Français, et ce, malgré l’arrivée des modèles connectés sur le marché. À la fois pratiques et esthétiques, les plus grandes marques ont su développer des montres mécaniques élégantes disposant de caractéristiques innovantes. Des qualités exceptionnelles et des modèles de prestige variés qui vous permettent d’apporter la touche chic idéale à vos tenues. Quel que soit votre style, Ocarat vous propose une sélection haut de gamme à prix cassé pour le Black Friday.

Une sélection de montres prestigieuses et tendances sur Ocarat

Dans le cadre du Black Friday, vous découvrirez une collection de montres mécaniques des plus grandes marques sur Ocarat. Tissot, Casio, ou encore Alpina, vous bénéficiez de promotions exclusives pour trouver la montre qui vous correspond en toute simplicité. Nous vous présentons ici cinq des modèles de cette offre unique.

La montre PRX Powermatic 80 T1374071104100

Élégante de sobriété, la montre PRX Powermatic 80 de la marque Tissot saura sublimer subtilement toutes vos tenues. Cette réédition limitée reprend le charme iconique et indémodable d’un modèle des années 1970. Avec un cadran d’un bleu profond et un bracelet formé de maillons en acier inoxydable, vous profitez d’une montre automatique de prestige.

La montre PRX Powermatic 80 vous permet également un accessoire pratique et chic dans toutes vos activités aquatiques avec une étanchéité de 10 atmosphères. Enfin, les aiguilles rhodiées et leur traitement luminescent vous assureront un confort optimal à chaque instant.

Si cette édition de luxe est habituellement au prix de 650€, vous profitez d’une promotion de 10% durant le Black Friday. L’occasion de vous faire plaisir ou de gâter un proche au meilleur prix sur cette fin d’année.

​​La montre Mokuti D1-UTBJMK

Avec un cadran aux formes et aux couleurs uniques, cette montre de la marque Mokuti vous garantit un garde-temps singulier et personnel. Une exclusivité mise en relief par des aiguilles de couleur acier en forme “glaives”, ainsi que par la sobriété d’un bracelet en multimaillon à l’allure sportive.

Le mécanisme quartz – analogique de cette montre Mokuti D1 vous garantit par ailleurs une résistance idéale dans le temps. Au gré de vos voyages ou de vos activités sportives, cet accessoire continue donc à incarner l’élégance robuste de la plus belle façon au fil des années.

Présentée au prix standard de 365€, la montre Mokuti D1 est vendue à 292€ durant le Black Friday. Une réduction attractive de 20% qui vous permet d’offrir un cadeau unique.

La montre G-Shock GA-2100-1A1ER

Sportive et robuste, la montre G-Shock respecte les codes esthétiques de la marque Casio tout en les réinventant avec un caractère fort et affirmé. Entièrement noir, ce garde-temps plaît par sa sobriété et son design en rondeur, qui s’accordent parfaitement au bracelet en résine souple choisi pour ce modèle.

À l’instar des créations de la marque, la montre G-Shock vous offre de nombreuses fonctionnalités pour vous accompagner au quotidien. Alarme, chronomètre, compte à rebours, ou encore éclairage électroluminescent, vous profitez d’un accessoire complet à votre poignet.

Ce modèle sport incontournable dont le prix s’élève usuellement à 99,90€ est vendu à 81,92€ à l’occasion du Black Friday.

La montre Himalaya Grande Réserve

Marque emblématique réputée pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison Lip développe sa gamme Himalaya avec ce nouveau modèle aux finitions soignées. Un style imparable et élégant grâce à son cadran bleu marine et son bracelet sobre en cuir marron. Fine et discrète, la montre Himalaya Grande Réserve reprend à la perfection l’esthétisme iconique de la marque.

Par ailleurs, le calibre japonais Miyota 8315 vous permet une lecture fluide et précise de l’heure, tandis que la finition transparente du fond de la boîte est l’occasion d’observer la beauté du mécanisme de votre montre.

Affiché à 449€, ce modèle luxueux bénéficie d’un code promotionnel de 20% pour le Black Friday.

La montre Alpiner X Glow

Fabriquée en Suisse, la montre Alpiner X Glow met à l’honneur un savoir-faire national de l’horlogerie grâce à son design chic et ses caractéristiques innovantes. Le cadran noir vous permet une parfaite visibilité des aiguilles et de son affichage numérique. Le bracelet multi maillon, quant à lui, est mis en valeur par sa finition brossée élégante.

Résolument moderne, ce modèle de la marque Alpina vous offre également toutes les fonctionnalités d’une montre connectée avec le charme d’une montre mécanique : notifications de messages, météo, suivi d’activité, monitoring cardiaque, etc.

Si cette montre d’exception présente un prix standard de 1 095€, le Black Friday vous offre l’opportunité exclusive de vous offrir ce modèle au prix cassé de 499€.

Black friday : vos montres préférées au meilleur prix sur Ocarat

La boutique en ligne Ocarat vous promet des promotions exceptionnelles pour le Black Friday mais également une sélection de montres et de bijoux de luxe unique. Des modèles variés pour lesquels vous profitez d’une livraison gratuite, de facilités de paiement, ainsi que d’une politique de retour appréciable lorsque vous n’êtes pas satisfait de votre achat. Avec un descriptif précis et détaillé de chaque produit, vous trouverez la montre qui vous correspond parfaitement en toute simplicité sur Ocarat.com !