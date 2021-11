Cinessance : La nouvelle plateforme de streaming made in France pour regarder des films français en dehors de l’Hexagone

Les films français sont populaires dans le monde entier, mais ils ne sont pas toujours faciles d’accès. Les plateformes de streaming actuelles comme Netflix et Amazon Prime ne proposent pas un large éventail de films et de programmes français, et ceux-ci ne sont souvent disponibles que pour une durée limitée. De plus, les films français ne sont pas toujours disponibles en streaming dans le monde entier.

C’est le problème auquel les Français sont généralement confrontés lorsqu’il travaillent hors de France.

“Aujourd’hui, le streaming vidéo à la demande a explosé et il existe de nombreuses plateformes, mais aucune n’est dédiée au cinéma français alors que la France est le deuxième exportateur de films au monde.”

Mais grâce à Clément Monnet, une solution existe désormais sous le nom de Cinessance, une plateforme de streaming de films exclusivement en français, qui sera à terme disponible dans le monde entier.

Depuis le 16 novembre, Cinessance n’est disponible qu’aux États-Unis et au Canada, avec une expansion prévue dans d’autres pays. Cinessance affirme avoir surmonté les problèmes de stocks de catalogues, de licences et de disponibilité en proposant un large catalogue de films et de programmes exclusivement français qui plairont aux francophones et aux francophiles du monde entier. Les films seront diffusés en français avec des sous-titres en anglais et en français. Des sous-titres en langues locales seront ajoutés au fur et à mesure de l’expansion du service.

Selon M. Monnet, la France crée à peu près le même nombre de films que les États-Unis, mais les films français sont sous-représentés sur les plateformes de streaming pour diverses raisons. Il s’agit notamment de l’inefficacité des sociétés cinématographiques en matière de distribution et d’internationalisation de la production, ainsi que de l’évolution des habitudes de consommation des films. Le streaming a décollé pendant la première année de la pandémie et l’industrie tente de rattraper son retard.

“C’est exactement la raison pour laquelle j’ai créé Cinessance”, a déclaré Clément Monnet. “Il y a un écart entre la quantité de films qui ont été produits et la quantité disponible sur le nouveau mode de consommation. Nous devions faire entrer le cinéma français dans les foyers, sur les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones. C’est ainsi que tout le projet a commencé – en analysant cet écart.”

Tellement fier de vous annoncer le lancement de Cinessance ! Je travaille sur ce projet fou depuis 6-mois avec @EvanTahler @JulienEtaix et Arnaud de Fontenay et aujourd'hui, le cinéma français est enfin accessible facilement à des millions de foyers américains et canadiens.Enjoy https://t.co/ZPI1NhcpWL — Clément Monnet (@monnet_clement) November 16, 2021

Bien que la création de la marque et l’intérêt des 423 millions d’expatriés français, de francophones et de francophiles dans le monde, auxquels s’ajoutent les 2,2 milliards d’utilisateurs de services de streaming, constituent un défi évident, il y avait au départ des défis plus importants. Le premier était d’obtenir la crédibilité d’une société de streaming légitime auprès des studios français. Le second était d’obtenir les droits de licence pour le streaming de films et de programmes. Même si Cinessance est partenaire des studios français (TF1, Canal, EuropaCorp, Orange, Playtime et en discussion avec Pathé, Gaumont, SND et bien d’autres), le processus était complexe.

“Ma première pensée était que n’importe quel studio serait enthousiaste à l’idée de travailler avec une nouvelle plateforme… et en fait ce n’était pas le cas”, a déclaré Clément Monnet. “Les films sont un actif de grande valeur et ils voulaient être sélectifs pour offrir des droits, donc la première chose que nous avons dû faire était de prouver notre crédibilité en tant que start-up, en levant des fonds rapidement, en créant des entreprises et en comprenant l’industrie cinématographique française, plus que nous étions sérieux.”

Clément Monnet a fait cela en mettant en avant son expérience avec les start-ups, notamment son dernier poste de PDG de Voom, une société de taxis hélicoptères urbains qui desservait Sāo Paulo, au Mexique et la baie de San Francisco en partenariat avec Airbus et Acubed. Voom a malheureusement fermé à cause de la pandémie, car personne ne volait, mais les leçons apprises dans l’industrie de la technologie et de la consommation fonctionnent pour Cinessance. Clément Monnet disposait également de divers conseillers stratégiques connaissant bien l’industrie du cinéma et les meilleures pratiques en matière de négociation de licences de films.

La deuxième chose était le processus long et lent pour obtenir des droits de licence. Il dépend généralement de contacts personnels et d’allers-retours dans les négociations qui sont gérés manuellement sur des feuilles de calcul Excel.

“C’est tellement lent et manuel”, a déclaré Clément Monnet. “Vous avez de grandes feuilles de calcul Excel avec les différents droits (télévision, location de films, abonnements, théâtre, non-commercial, musique, producteur et acteur etc.) pour les différents pays et c’est beaucoup de suivi et beaucoup d’informations manuelles dans leurs têtes. Cela prend donc beaucoup de temps, de ressources et… de temps. Il y a beaucoup d’allers-retours. Ils représentent les droits des producteurs et ils doivent vérifier avec eux, donc c’est beaucoup d’échanges manuels.”

En tant que technicien de la Silicon Valley, Clément Monnet a eu l’idée d’un produit qui accélérerait le processus, mais il a décidé que l’industrie voulait avancer lentement dans l’octroi de licences pour s’assurer qu’elle suivait le bon processus et travaillait avec les bons partenaires.

L’équipe de Cinessance a prouvé son sens des affaires en créant une entreprise en un an et en offrant des services à partir de la mi-novembre. Même si l’obtention de licences est lente, l’entreprise a travaillé rapidement pour développer un catalogue de films français pour le marché américain et canadien. Le financement actuel de la start-up provient d’investisseurs providentiels et de ce que l’on appelle le “financement des amis et de la famille”, mais Cinessance se prépare à un tour de table de capital-risque en France et aux États-Unis.

Selon Clément Monnet, la société ne sera présente qu’aux États-Unis et au Canada pendant un an ou plus avant de s’étendre à d’autres pays, car le marché est déjà énorme, et il espère construire une entreprise de plusieurs millions de dollars avant de s’étendre. Les prochaines cibles seront l’Amérique du Sud, puis l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

“Vous devez avoir une offre de marché de produits et une marque très solides avant de vous étendre à d’autres pays”, a-t-il déclaré. “L’expansion, pour bien faire, demande beaucoup d’énergie et de concentration, et vous devez avoir une base très solide.”

Clément Monnet a commencé à développer sa base personnelle à Clermont-Ferrand, en France, en Auvergne, où il a obtenu son diplôme d’école de commerce. Il a ensuite occupé des postes à Singapour, en Chine et aux États-Unis. Il a veillé à ce que ses films préférés figurent dans la programmation de Cinessance, notamment Archimède le Clochard, Quatre Garçons pleins d’Avenir et Max et les Ferrailleurs.

Peut-être qu’une partie de la stratégie de succès de Clément Monnet et donc de Cinessance a été apprise des Quatre Garçons pleins d’Avenir et d’autres personnages de films favoris.

Cinessance est disponible sur le web et via des applications mobiles sur iOS et Android. Les utilisateurs pourront diffuser sur leur téléviseur avec Chromecast et Airplay et il est prévu d’être directement intégré aux chaînes SmartTV dans le courant de l’année 2022.