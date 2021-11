Riverdale saison 6 (spoiler) : Un déferlement de morts arrive dans la série, confirme son créateur

Le cerveau derrière Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, a assuré que les décès qui secoueront les fans de l’histoire ne se produiront pas dans un univers parallèle, car il s’agira d’événements ayant des conséquences tout au long de l’intrigue.

La longue attente de la saison 6 de la sombre série pour adolescents Riverdale est terminée et ce qui est à venir est grand, extrême et va tacher les écrans de rouge, a révélé le créateur de l’histoire, le célèbre producteur de télévision américain Roberto Aguirre-Sacasa, dans une récente interview pleine de spoilers. Betanews vous dévoile ses révélations sur la sixième saison de Riverdale.

L’épisode d’ouverture de la sixième saison lui-même était un excellent teaser pour beaucoup plus à venir, a prévenu le responsable de la télévision. Les six années passées dans l’univers de Riverdale entre la saison précédente et celle-ci semblent avoir dépouillé les protagonistes de leurs inhibitions (s’il leur en restait) et les avoir transformés d’adolescents en jeunes adultes, prêts à aller loin.

Lors de son échange avec TV Line, Roberto Aguirre-Sacasa a confirmé la mort de nul autre que le protagoniste central de cette histoire, Archie Andrews, au cours de l’épisode 2 du présent volet, un adieu qui ne viendra pas seul, car il sera bientôt accompagné d’autres événements endeuillés. “Ce n’est que le début du décompte des corps”, a affirmé le cerveau de Riverdale.

Quant à l’idée que ces décès pourraient se produire dans une réalité parallèle au reste de la série, une interprétation qui cherche en quelque sorte à en atténuer l’impact, M. Aguirre-Sacasa a déclaré que pour les producteurs de la série, la continuité du fil dramatique est d’une grande importance, “ce qui signifie que les choses qui se passent à Rivervale trouveront un écho dans le reste de la série”, a-t-il déclaré.

Le producteur a été encore plus clair en déclarant que l’équipe exécutive de Riverdale essaie de commencer chaque saison avec des intrigues disparates, qui au fil des épisodes se nouent entre elles, une formule qu’ils ont essayé de rééditer cette année. “Je ne vais pas parler d’univers alternatifs, de rêves ou d’autres choses de ce genre, mais je dirai que tout cela est en train de se produire”, a-t-il déclaré sans ambages, dissipant complètement cette idée.

Roberto Aguirre-Sacasa a ajouté que les cinq premiers épisodes de la sixième saison de Riverdale se veulent “aussi amusants que possible”, afin “d’en faire un événement télévisuel, une ardoise propre et un nouveau départ” pour l’histoire de ces anciens adolescents devenus adultes désireux de se faire justice eux-mêmes.

Pour rappel, la saison 6 de Riverdale est diffusée sur Netflix en US+24. Les saisons précédentes sont également disponibles en intégralité sur la plateforme de streaming.