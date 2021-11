This Is Us saison 6 : Le titre de l’épisode 1 révèle qui sera au centre de la première

La saison 6 de This Is Us sera la dernière saison du drame familial de NBC, et certains détails sur ce qui est à venir ont commencé à être divulgués cette semaine, comme les premières photos ont été révélées et comment le titre du premier épisode fait allusion aux débuts de la série en 2016.

This Is Us, le drame familial préféré des fans, a été diffusé pour la première fois en 2016, montrant la vie des Pearson au fil des années. La série entamera sa sixième et dernière saison à partir du 4 janvier 2022 sur le réseau de diffusion NBC, et sur Canal+ en France. Les épisodes à venir mettront un terme à cette histoire fascinante avec un voyage émotionnel non seulement pour Rebecca, Jack et leurs trois enfants Kevin, Randall et Kate, mais aussi pour tous les personnages qui ont donné vie à la série et qui ont captivé les téléspectateurs.

Alors que l’on attend avec impatience la diffusion de la saison 6 de This Is Us, NBC continue de laisser des indices sur la dernière étape de la famille Pearson. Cette semaine, le réseau de diffusion a publié une série de photos du premier épisode, dont le titre a été confirmé comme étant “Challenger”, ce qui pourrait faire allusion à Kevin Pearson (Justin Hartley) dans le premier épisode de la série de 2016.

Les fans se souviendront que lorsque This Is Us est apparu sur leurs écrans en 2016, le drama a présenté Kevin alors qu’il faisait référence à la désintégration de la navette Challenger après son lancement raté en 1986. À l’époque, le personnage de Hartley traversait une crise existentielle dans sa vie et, en sortant d’une fête, il parlait à deux femmes avec lesquelles il partageait ce qui avait mal tourné. C’est ainsi qu’il a décrit la tragédie en la comparant à sa vie :

“Vous savez, quand je pense que tout a mal tourné pour moi, c’était en 1986, en CE1. Ils envoyaient Challenger dans l’espace.

“C’est peut-être à ce moment-là que j’ai compris qu’essayer de changer le monde ne mène qu’à se faire exploser en petits morceaux dans toute la Floride. C’est peut-être comme ça que j’ai fini par devenir L’Homme-Ny.”

Ce n’était pas la première fois que Kevin faisait référence au Challenger. À l’époque, Kate avait également laissé entendre que Kevin se souvenait toujours de cette explosion qui avait provoqué une onde de choc dans le monde entier. Et maintenant, avec le premier épisode intitulé “Challenger”, beaucoup se demandent ce que le premier épisode de la saison 6 apporte à Kevin Pearson.

L’ultime saison de This Is Us explorera probablement ces commentaires de Kevin lors des débuts de la série en 2016 dans le but de compléter son arc narratif, car c’est ainsi que les fans ont appris à le connaître, en faisant référence au désordre de la vie qu’il traversait. Rappelons qu’à la fin du cinquième volet, le personnage n’a pas réussi à épouser la mère de ses jumeaux, Madison (Caitlin Thompson).

En fait, l’une des principales questions auxquelles les fans espèrent que la saison 6 de This Is Us répondra est de savoir avec qui Kevin terminera son histoire. En mai dernier, le créateur du drame familial, Dan Fogelman a révélé ce que l’on pouvait attendre du personnage dans le final de la série.