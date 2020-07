Triple H apparaît dans l’émission de McAfee et discute de la mauvaise conduite d’Adam Cole !!! N’a pas révélé s’il avait infligé une amende au lutteur pour ça !!!

Triple H est apparu dans l’émission de Pat McAfee. HHH a discuté du différend qui a eu lieu entre Adam Cole et MacAfee il y a quelques jours lorsque Adam Cole est apparu dans l’émission. Il a également partagé son point de vue sur les deux gars et a commenté le mauvais comportement d’Adam Cole avec l’animateur de l’émission. Lisez le billet de blog pour savoir ce que Triple H a dit à propos de tout ça !!!

Adam Cole est apparu dans l’émission de Pat McAfee:

Il y a quelques jours, Adam Cole est apparu dans l’émission de McAfee en tant qu’invité. Cole n’a pas aimé ce que McAfee a commenté sur l’ère incontestée et aussi sur la taille d’Adam Cole. Bientôt, le lutteur a perdu son sang-froid au spectacle et est devenu violent.

Plus tard, Adam Cole a tweeté des excuses pour sa mauvaise conduite avec McAfee dans l’émission. Le lutteur a écrit un gros tweet sur son compte Twitter officiel dans lequel il s’excusait sincèrement pour son comportement lors de l’émission.

Qu’est-ce que Triple H a dit à propos de tout l’incident ???

Triple H est également apparu dans l’émission de Pat McAfee après quelques jours de l’incident et a parlé de ce qui s’était passé dans l’émission à l’époque.

Il a dit qu’il aimait à la fois McAfee et Adam Cole et les qualifiait de bons et de passionnés. HHH a dit que selon lui, tout cela n’est qu’un malentendu. Il a discuté de la relation entre Cole et Pat. Triple H a déclaré que les deux partageaient une relation positive qui se transformait parfois en négative. Il a dit que tout a commencé lorsque les deux gars ont participé à NXT et ont eu des interactions du côté du showbiz. Il a ajouté que parfois, les deux avaient des relations plus litigieuses dans les coulisses, ce qui était une irritation naissante, mais cependant c’était intéressant pour les gens.

Triple H a en outre ajouté qu’il était au courant de l’apparition d’Adam Cole dans l’émission et s’est également excusé pour sa mauvaise conduite lors de l’émission. HHH a ajouté qu’Adam Cole était devenu trop sensible au salon alors que McAfee, un pousseur de boutons professionnel qui aiguillait les gens pour gagner leur vie. HHH a déclaré qu’Adam Cole est un homme adulte et est responsable de ses propres actions.

Lorsqu’on a demandé à HHH s’il avait infligé une amende à Adam Cole pour cela, il a répondu qu’il ne divulguerait pas cette information.