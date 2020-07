Openreach s’engage à amener le haut débit en fibre optique à 3,2 millions de foyers «  difficiles à atteindre  » d’ici 2025

Les foyers et les entreprises les plus difficiles à atteindre du Royaume-Uni auront enfin accès au haut débit à fibre optique d’ici 2025, a promis Openreach. Openreach, la division de BT qui supervise les câbles, les fibres et les fils vers presque tous les foyers et entreprises du Royaume-Uni, étendra son réseau de fibre à ce que le régulateur de diffusion Ofcom a défini comme le « dernier tiers » du pays.Les plans affecteront 3,2 millions de propriétés à travers le Royaume-Uni dans des villes et villages tels que Taunton, Abergavenny et Swanwick dans le cadre de l’investissement de 12 milliards de livres sterling d’Openreach pour apporter une infrastructure fibre optique dans des locaux de 20 m.La newsletter i réduit le bruit Promesses pleine fibre Les connexions large bande pleine fibre sont capables de télécharger et de télécharger des données à des vitesses supérieures à 1 Gbit / s (Gigabits par seconde, ou 1000 mégabits) environ 20 fois plus rapide que la moyenne par exemple, un film haute définition de 5 Go prendrait environ 42 secondes à télécharger sur une connexion de 1 Gbit / s, contre 13 minutes sur la connexion moyenne du Royaume-Uni. vitesse des ions. De même, un jeu PlayStation 4 complet prendrait six minutes et demie, contre un peu moins de deux heures sur une connexion standard.Un ingénieur d’Openreach vérifie les câbles (Photo: Openreach) Openreach a d’abord publié les détails de ses plans Fiber First Cities avec le ministère pour le numérique, la culture, les médias et le sport en 2018, à la suite de l’engagement d’un milliard de livres sterling du chancelier de l’époque Philip Hammond en faveur du haut débit ultra-rapide dans la déclaration d’automne de novembre 2016.Environ 80% des ménages britanniques disposent d’une connexion haut débit à domicile, selon Ofcom, notant que les services à large bande ultrarapide étaient disponibles dans 98% des locaux urbains contre 80% des zones rurales.Bien que la différence de vitesse de téléchargement aux heures de pointe entre les propriétés urbaines et rurales se réduit, les vitesses moyennes dans les zones urbaines sont encore presque le double de celles des spots ruraux. En savoir plus Le patron de BT, Philip Jansen, déclare que des millions de personnes devront peut-être attendre une décennie pour un haut débit ultra-rapide Un haut débit plus rapide et plus fiable stimulerait l’économie britannique de 59 milliards de livres sterling par an, permettant à 500000 personnes d’équilibrer le travail avec les responsabilités parentales et familiales et un minimum de 400000 travailler à domicile, selon une étude du Center for Economics and Business Research.Oliver Dowden, secrétaire au numérique, a déclaré que des connexions Internet rapides et sécurisées s’avéreraient «vitales» pour la reprise économique du pays en raison de l’épidémie de coronavirus. est un pas en avant significatif, avec Openreach offrant un meilleur haut débit afin que 3,2 millions de familles et d’entreprises puissent travailler et profiter de vitesses plus rapides », a-t-il déclaré.

