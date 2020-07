La nouvelle série de Ryan Murphy «  Ratched  » fait ses débuts le 18 septembre sur Netflix

Créée par Ryan Murphy et Ian Brennan, «Ratched» est une nouvelle série dramatique pour Netflix qui a déjà une date de sortie. Le 18 septembre, cette fiction qui raconte l’origine de Mildred Ratched, l’infirmière mythique de « Quelqu’un a survolé le nid de coucou ».

Sarah Paulson, dans ‘Ratched’

Sarah Paulson joue cette femme qui, dans les années 1940, a déménagé en Californie du Nord pour trouver un emploi dans un hôpital psychiatrique, qui est pionnier dans la création et l’application d’expériences nouvelles et dérangeantes avec l’esprit humain. Mildred se présente comme l’image parfaite de ce que devrait être une infirmière, mais au fur et à mesure qu’elle commence à travailler dans le système de santé mentale et avec ceux qui le composent, son extérieur élégant dissimulera une obscurité croissante en elle. Il brûle depuis longtemps, révélant que les vrais monstres sont faits, pas nés.

Avec Paulson, qui a déjà travaillé à de nombreuses reprises sous Murphy, il y a un casting important qui compose l’équipe artistique de «Ratched». Cynthia Nixon joue Gwendolyn Briggs, Judy Davis comme infirmière Betsy Bucket, Sharon Stone dans le rôle de Lenore Osgood, Jon Jon Briones comme Dr Richard Hanover, Finn Wittrock comme Edmund Tolleson, Charlie Carver comme Huck, Alice Englert comme Dolly, Amanda Plummer comme Louise, Corey Stoll comme Charles Wainwright, Sophie Okonedo comme Charlotte et Vincent D’Onofrio comme gouverneur George Wilburn.

Les producteurs exécutifs de la série sont Ryan Murphy, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas et Tim Minear.