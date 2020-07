Total War: Le prochain DLC de Warhammer 2 est un Lord Pack axé sur les Elfes des Bois

Creative Assembly a fourni de nouveaux détails sur le prochain DLC à venir dans Total War: Warhammer II. C’est un Lord Pack, et mettra en vedette la faction des elfes des bois – mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Le dernier devblog détaille également un nouveau schéma de contenu qui changera la quantité de nouveaux trucs gratuits que vous obtiendrez à partir d’ici en fonction de la quantité de trucs Total War: Warhammer que vous possédez déjà.

Mais d’abord, le Lord Pack. Creative Assembly dit que le prochain DLC sera en effet un Lord Pack et qu’il se concentrera sur les Elfes des Bois, dont vous vous souviendrez de l’extension DLC Realm of the Wood Elves pour l’original Total War: Warhammer. Les précédents packs de ce type présentaient des seigneurs opposés de deux races différentes, mais on ne sait pas encore de quelle race le second seigneur viendra. La mise à jour accompagnant le pack volonté disposent d’un troisième seigneur légendaire, et ils seront gratuits comme avant, mais leur accès fonctionne légèrement différemment maintenant.

Si vous ne possédez que le jeu de base Total War: Warhammer II, l’arrivée du nouveau Lord Pack signifiera que vous obtenez un nouveau jeu gratuit. héros, ainsi que la mise à jour du jeu avec diverses corrections de bogues et modifications de rééquilibrage. C’est tout – c’est toujours gratuit, mais les propriétaires de jeux de base n’obtiennent plus de seigneur légendaire gratuit lorsque les mises à jour sont déployées.

Si vous possédez Warhammer II et achetez le nouveau Lord Pack, vous obtiendrez ce qui précède ainsi que le contenu habituel du Lord Pack – deux nouveaux seigneurs, de nouvelles unités, etc. Cela fonctionnera comme d’autres packs de seigneurs récents qui ont présenté des factions du premier Total Warhammer et les ont rendus jouables dans la campagne Vortex de Warhammer II, en ce sens que si vous avez complètement manqué Warhammer I, vous obtenez effectivement une toute nouvelle race.

Si vous possédez à la fois Total War: Warhammer et Warhammer II, et que vous avez ainsi accès à la campagne combinée Mortal Empires, le nouveau Lord Pack apportera comme toujours une refonte pour les Elfes des Bois dans ce mode.

Enfin, si vous possédez les deux jeux de base, le nouveau Lord Pack, et l’ancien royaume des elfes des bois DLC, c’est lorsque vous obtiendrez le seigneur légendaire gratuit.

Tout cela est un peu déroutant, mais la règle générale est que vous obtiendrez plus de contenu en récompense pour avoir possédé plus de DLC préexistant et être resté coincé depuis le début. Le blog dit que si ce nouveau format est bien accueilli, il pourrait être répété à l’avenir.

L’identité des trois seigneurs entrants est une question ouverte, et nous sommes donc allés au sous-sol pour interrompre Rich alors qu’il collait les derniers morceaux de gravier de source spéciale sur les bases d’un bataillon de squigs magnifiquement peint. Il estime que le candidat le plus probable pour un nouveau seigneur elfe des bois est Araloth, qu’il décrit comme «un personnage grossièrement surfait à mon avis, dont le grand schtick est qu’il a un oiseau». Les Sisters of Twilight, une paire de jumeaux qui se battent contre un dragon de la forêt, sont également une possibilité.

En déduisant de l’utilisation par le développeur de pronoms féminins, il estime que le seigneur libre est presque certainement la reine Ariel des elfes des bois, l’un des sorciers les plus puissants de Warhammer Fantasy et une demi-déesse certifiée arborant de magnifiques ailes de papillon.

Le devblog couvre également certaines nouvelles non-Warhammer Total War: les Nanman sont en route pour Total War: Three Kingdoms dans le premier pack d’extension à part entière du jeu, qui introduira également des batailles de passe de porte et des colonies pour vous permettre de contrôler l’étranglement. points autour de votre territoire plus efficacement. Les développeurs notent que lorsque l’extension sera livrée, certains joueurs peuvent remarquer que Hulao Pass a été mal placé – ils aborderont ce problème dans une prochaine mise à jour, cependant.

Pour Total War Saga: Troy, la nouvelle est une feuille de route de contenu post-lancement qui confirme Ajax et Diomedes en tant que personnages DLC arrivant cet hiver. Avant cela, nous verrons la faction Amazones et le support complet des mods introduits en septembre, avec le DLC Blood & Glory et l’ajout gratuit d’Artemis arriver en octobre. Le multijoueur pour Troy sera déployé en novembre.

Gardez également à l’esprit que lorsque la date de sortie de Total War Saga: Troy arrivera le 13 août, vous aurez 24 heures pour la réclamer gratuitement sur Epic Games Store.

