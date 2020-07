L’entraîneur Franz Ponweiser quitte le SV Mattersburg: « Ça suffit »

Le SV Mattersburg est en train de perdre son ancien homme fort sur les questions sportives. L’entraîneur et directeur sportif Franz Ponweiser quittera le club de Bundesliga, en proie à des turbulences financières. « Mon avenir personnel ne sera certainement pas au SV Mattersburg », a déclaré Ponweiser mercredi soir à l’ORF.

L’homme de 44 ans, qui travaillait dans diverses fonctions à Mattersburg depuis juillet 2015, a déclaré: « Je suis déjà fort, mais à un moment donné, il faut dire et admettre que c’est suffisant et peut-être que vous devez faire autre chose à nouveau. »

ORF et Sky l’ont lié à un transfert à l’Association autrichienne de football (ÖFB). Ponweiser n’a pas voulu commenter cela à l’APA mercredi soir, en disant simplement: « J’annoncerai mon avenir demain. »

SV Mattersburg est actuellement confronté à une procédure de ligue concernant le maintien de la licence et vraisemblablement des contrats de parrainage gonflés artificiellement. La pierre d’achoppement est le scandale entourant la Mattersburger Commerzialbank, qui a depuis déposé le bilan et était un sponsor majeur de l’association. L’ancien patron de la banque, Martin Pucher, était jusqu’à récemment également président du club de football et ancien président de la Bundesliga autrichienne.