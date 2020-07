Partenaires de la vraie vie dans le casting de l’émission « The Order ». Cliquez ici pour en savoir plus en détail.

Voici tous les détails épicés des partenaires réels de la distribution de l’émission originale Netflix The Order. Continuez à lire ci-dessous pour tout savoir!

À commencer par Thomas Elms, le leader du spectacle a l’une des carrières d’acteur les plus courtes! Peux-tu le croire? La valeur nette de l’acteur ne serait que d’environ 100 000 dollars. De plus, il n’a commencé sa carrière d’acteur qu’en 2015. Elms a également aidé des personnes souffrant de dépression en raison de la crise actuelle de la pandémie COVID-19. Il insiste également sur l’exercice et l’entraînement, car cela aide à maintenir notre santé mentale en bonne santé. Il a une petite amie dont il publie sur son compte Instagram. Le jour de la Saint-Valentin, il a écrit une grande légende pour elle avec une photo des deux ensemble. La légende était très douce et les fans les adorent ensemble.

Passant à autre chose, Adam Demarco n’a que 30 ans et a une valeur nette de 18 millions! Le jeune homme sortait avec l’actrice canadienne Kacie Rohl de l’émission The Killing. Ils avaient l’air heureux l’un de l’autre et ont également assisté à de nombreux événements ensemble, comme le festival international du film de Vancouver. Elle a également posté une photo avec lui le remerciant de toujours la soulever. Mais malheureusement, ils se sont séparés, aucune nouvelle quant à la raison. Adam a assisté au festival du film de Vancouver 2019 avec sa meilleure amie Jenna Berman.

Venant à Louisa Tronco, elle a une valeur nette de 1 à 5 millions de dollars. Bien qu’elle n’ait rien déclaré officiellement, ses fans savent qu’elle sort avec un homme nommé Kevin, avec qui elle a posté des photos sur son pseudo Instagram.

Katherine Isabell a également une valeur nette comprise entre 1 et 5 millions de dollars. Elle a affirmé qu’elle avait peur du sang, même du faux sang! On ne peut qu’imaginer ce que cela doit être pour elle d’agir dans de tels spectacles surnaturels pleins de sang! Elle a un petit ami, son chien. Katerine publie régulièrement des articles sur son chien nommé chow, elle l’a même traité de psychopathe malodorant, qu’elle adore! Son pseudo Instagram est rempli de ses photos, mais il n’y a aucune nouvelle de sa sortie avec qui que ce soit.

Venant à Devery Jacobs, elle est ouvertement bizarre. Sa valeur nette est d’environ 5 millions de dollars et elle prend activement part à la défense de la communauté LGBTQ. Quant à son partenaire, on ne connaît personne mais elle a posté une photo d’embrasser une femme.

Parlons maintenant d’Anesha Bailey. Elle vient de commencer sa carrière d’actrice et sa valeur nette est inconnue. Et devinez quoi, elle sort avec Austin, du casting de l’ordre lui-même!

Venant à Sarah Gray, elle sort avec un acteur basé à Los Angeles, Louie Chapman.

Et enfin à propos de Jake Manly, il est dans une relation sérieuse avec l’actrice Jocelyn Hutton. Ils sortent ensemble depuis trois ans maintenant.