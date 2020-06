Top Chef : 5 faits méconnus du public sur cette émission

Alors que la seconde partie de la demi-finale a été diffusée ce mercredi 10 juin, beaucoup parmi les téléspectateurs ignorent encore les informations importantes qui concernent leur émission favorite.

Top Chef, l’émission phare de la chaîne M6, arrive maintenant au terme de sa onzième saison. C’est l’occasion de découvrir les 5 faits marquants de la coulisse de l’émission présentée par Stéphane Rotenberg.

Des recettes plus ou moins méconnues par les candidats

Certains téléspectateurs se demandent si les candidats ont une longueur d’avance en ce qui concerne les recettes qu’ils préparent. Il est difficile de le croire même si les concurrents peuvent disposer d’un livre de cuisine intégrant les bases à connaitre et l’ensemble des thèmes à aborder en début de saison. Ils ne sont cependant pas au courant de l’épreuve de la dernière chance, car chacun doit faire preuve de créativité et de réactivité. Par ailleurs, la date des tests n’est pas précisée à l’avance.

Des plats tièdes et froids face aux chefs

À moins qu’ils ne soient recouverts ou réchauffés, ce qui pourrait altérer la cuisson, les plats sont donc dégustés tièdes ou froids. Lors de la décision finale, les chefs membres du jury de chaque épreuve ne peuvent donc pas prendre en compte cette donnée. Après avoir été délicatement dressées par chaque candidat, les assiettes seront par la suite présentées. Entre la dégustation et la préparation, il y a environ dix minutes d’intervalles. C’est un temps précieux, surtout si on parle d’une entrée chaude.

Un long moment avant la fin du tournage

Il faut avoir de la patience pour tourner cette émission, puisque sa réalisation peut se faire à maintes reprises. Le tournage de la plus grande partie de la saison 11 jusqu’à la demi-finale s’est déroulé du 30 septembre au 23 novembre 2019. Initialement prévu se dérouler au Four Seasons Hotel George-V le lundi 3 février 2020, le face à face des finalistes a été reporté sept jours plus tard en raison d’une inflammation du système digestif d’un des candidats. Quant à la cérémonie des couteaux ou de l’annonce du vainqueur, elle a finalement été faite en vidéo interposée alors qu’elle était censée être tournée en mars 2020.

Les candidats logent dans un appart « hôtel »

Bon nombre des participants sont installés dans un appart » hôtel situé non loin du studio de tournage. Les chefs parisiens ont toutefois le droit de loger chez eux. Ces derniers ont néanmoins l’obligation de faire un petit détour dans l’hôtel pour y dormir la veille d’une épreuve. Quant aux week-ends, ils peuvent tranquillement les passer chez eux.