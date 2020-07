Toñi Moreno surprend en imitant El Fary dans ‘Devinez ce que je fais ce soir’

La journaliste Toñi Moreno est parfaitement au courant et que perdre « Femmes et hommes et vice versa » l’a mise dans l’œil de l’ouragan. Le peu que l’on puisse imaginer, c’est que cette annonce allait coïncider avec son apparition dans le format «Devinez ce que je fais ce soir», que Fremantle produit pour Cuatro. L’Andalou a participé à l’espace avec Neus, un Séville de 26 ans qui a participé au programme pour obtenir de l’argent pour commencer un diplôme en psychologie, pour une chirurgie oculaire, pour réparer leurs dents, pour voyager ou pour avoir de l’argent pour l’entrée d’un appartement. Oui, les options pour utiliser l’argent étaient nombreuses et Moreno était sans aucun doute l’allié parfait pour l’obtenir depuis a finalement pris 27 000 euros.

Toñi Moreno imitant El Fary dans ‘Devinez ce que je fais ce soir’

Eh bien, pour arriver à ce grand prix, les deux ont réussi à deviner parmi d’autres talents celui d’imiter El Fary que Raúl avait, un homme de Malaga qui travaille dans une station-service. Parmi les indices que le spectacle leur a donné, il y avait une femme déguisée en Ava Gadner. Qu’est-ce qu’elle avait à voir avec le talent du garçon? Toñi a été rapide et n’a pas hésité à la frapper presque instantanément la cible de sa présence. « Compris! Qui a emmené Ava Gadner dans son taxi? Le Fary! » s’exclama l’Andalou et en effet, quelques minutes plus tard, le garçon révéla qu’il imitait très bien le célèbre chanteur.

Pour cette raison et pour le célébrer, Toñi Moreno hésite à monter sur scène et à imiter avec le garçon qui a sans aucun doute été l’un des artistes les plus reconnus de notre scène musicale nationale. Ils ont tous les deux chanté et dansé sans arrêt l’une des chansons les plus connues de cette chanson, « Torito bravo », tandis que le présentateur a également avoué qu’il était un grand fan du chanteur. Pendant ce temps, Neus d’une part et Kira Miró et l’autre candidate de la nuit Cristóbal d’autre part ont également commencé à danser et à chanter sur le tournage du concours Cuatro.

Voir aussi K-Pop en deuil : décès prématuré de Yohan Jairo Sánchez dans ‘Devinez ce que je fais ce soir’

Le «talent VIP» de Jairo Sánchez

Mais la soirée a donné bien plus et c’est que, suivant la dynamique de chaque semaine, un visage bien connu a visité le programme pour que les candidats tentent de deviner leur «VIP Talent». Dans ce cas, l’élu était le célèbre acteur sévillan Jairo Sánchez, connu pour avoir joué Gustavo dans la série «El pueblo», de Telecinco. L’interprète a été réuni en direct avec Santi Millán, sa co-star, et a surpris tout le monde avec son talent caché: une voix spectaculaire chantant comme un baryton. Le verrons-nous jouer dans la série à succès Mediaset?