Liga : le Real Madrid vendeur pour Jovic

L’attaquant a connu une première saison très décevante et le club veut passer à autre chose et se séparer de lui.

Le Real Madrid a décidé d’essayer de vendre Luka Jovic lors de la prochaine fenêtre de transfert si la bonne offre leur est faite, selon un rapport de MARCA. Les Blancos ont dépensé 60 millions d’euros pour le faire partir de l’Eintracht Francfort il y a moins d’un an, mais Jovic a connu une première saison très difficile dans la capitale espagnole, perdant même sa place de remplaçant de Benzema au profit de Mariano.

Une intégration difficile

Madrid pourrait toujours essayer de l’envoyer en prêt, mais si ce n’est pas possible, ils accepteront de vendre l’attaquant serbe, selon ce même rapport. Jovic a encore 22 ans et devrait susciter beaucoup d’intérêt, d’autres clubs européens comme Milan étant intéressés par sa signature.

Selon @marca Luka Jovic aurait été placé sur la liste des transfert par le Real Madrid. pic.twitter.com/PgJiejDl4V — Real Madrid Univers (@Real_Univers) July 9, 2020

Cependant, le Real Madrid voudra probablement recevoir au moins 50 millions d’euros pour laisser partir Jovic pour de bon et il n’est pas certain qu’il ait encore une telle valeur, compte tenu de la situation actuelle après la pandémie de Coronavirus.

Quoi qu’il en soit, Jovic est maintenant dans le bloc de transfert et il semble que son avenir ne soit plus dans le club.

Un comportement et une attitude à revoir

Le nouveau rapport indique que l’attaquant a eu du mal à s’intégrer dans l’équipe de Madrid et que son comportement a été « froid et réservé ».Jovic a fait plus de titres pour son comportement en dehors du terrain cette année – il s’isole actuellement par mesure de précaution contre le coronavirus et il aurait rompu les conditions de quarantaine au début de l’année.

Il a marqué deux buts et a fourni deux passes pour le club, ce qui signifie une participation à un but, en moyenne, toutes les 192,5 minutes.L’attaquant serbe Jovic a été prolifique à Francfort la saison dernière et il a inscrit 27 buts pour le club, dont 10 en Europa League.

Cela a incité le club de Bundesliga à déclencher son option d’achat sur une transaction de Benfica, avant de vendre définitivement à Madrid – où il n’a pas réussi à déloger la star de l’attaque primaire, Karim Benzema.La destination de Jovic n’est pas claire, bien que des rapports récents aient établi un lien entre l’attaquant et un transfert à Milan.