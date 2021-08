The White Lotus : récap et explication de l’épisode 5

Dans l’avant-dernier épisode de la série satirique de HBO The White Lotus diffusée en France sur OCS, l’exploration fascinante de la nature humaine se poursuit. Alors que Tanya (Jennifer Coolidge) gère ses insécurités au sujet de sa relation en développement avec Greg (Jon Gries), Belinda essaie de concentrer une partie de son attention sur leur partenariat commercial. Nicole (Connie Britton) confronte Mark (Steve Zahn) à propos de ce qu’il a dit à Quinn (Fred Hechinger). Paula (Brittany O’Grady) convainc Kai (Kekoa Kekumano) de voler le casier de la famille Mossbacher afin que sa famille puisse engager un avocat décent pour lutter contre l’hôtel. Rachel (Alexandra Daddario) prend une décision qui change sa vie. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de l’épisode 5 de The White Lotus.

Attention spoilers dans la suite de l’article

Récap de l’épisode 5 de The White Lotus

Paula rencontre à nouveau Kai tard dans la nuit. Il la conduit dans une pièce vide où ils font l’amour. Kai lui donne un collier qu’il a fait de coquillages et lui demande de rester avec lui à Hawaï. Cependant, Paula est un peu plus pratique que lui et sait qu’elle doit y retourner. Elle dit à Kai qu’elle connaît un moyen de l’aider, lui et sa famille.

Pour Armond (Murray Bartlett), les répercussions d’une nuit de drogue et de sexe arrivent presque immédiatement. Dillon (Lukas Gage) le tient à sa promesse et commence à choisir ses propres équipes. Et comme il l’a craint, Shane (Jake Lacy) agit encore plus insupportablement. Il essaie d’apaiser le jeune homme en lui donnant enfin, à lui et à sa femme, la suite Ananas, acceptant que lui (Armond) et l’hôtel étaient en faute, et déclarant même qu’ils n’auront pas à payer pour la suite. Mais rien ne fonctionne. Shane sait qu’il a gagné leur querelle et veut maintenant faire souffrir son ennemi. Il demande toujours les coordonnées correctes du directeur général, et Armond n’a d’autre choix que de les lui donner.



Rachel se sent de plus en plus étouffée dans sa relation avec Shane, surtout maintenant que sa mère est là aussi. Nicole est furieuse contre Mark pour avoir dit à Quinn son infidélité. Elle traite son mari d’égoïste, car il n’a pas pensé une seule seconde à la façon dont sa confession l’affecterait. Elle n’a jamais voulu que ses enfants connaissent cette période humiliante de sa vie, et maintenant à cause de Mark, elle doit en parler à la fois à Quinn et à Olivia (Sydney Sweeney).

Pour la plupart, Tanya semble être l’archétype d’une femme âgée riche et déconnectée qui semble être à la recherche perpétuelle du but de sa vie dans chaque chose du nouvel âge. Dans l’épisode 5, le personnage se révèle assez complexe et troublé. Elle parle à Greg de la violence psychologique qu’elle a subie de la part de ses parents et de la façon dont cela l’a rendue dans le besoin. Elle devient totalement surprise lorsque Greg écoute toutes ses plaintes, ses angoisses et ses peurs et veut toujours lui faire l’amour.

Fin de l’épisode 5 de The White Lotus : quelle erreur Rachel pense-t-elle avoir commise ?

Rachel et Shane ne se sont mariés qu’après quelques mois de fréquentation. Alors que Shane semble heureux à ce sujet, Rachel a ses réserves, et elles ne font qu’augmenter pendant leur lune de miel. Elle le voit interagir avec le personnel de l’hôtel, en particulier Armond, et réalise à quel point il peut être mesquin. Et puis, il y a le mépris constant et quelque peu distrait de ses espoirs et aspirations. Après l’arrivée de sa mère, cela ne fait qu’empirer. Kitty (Molly Shannon) permet non seulement son comportement, mais démontre également qu’il a hérité de ces traits d’elle.



Kitty rappelle constamment à Rachel à quel point elle a de la chance que Shane l’ait choisie. Après son départ, Rachel semble avoir une révélation et dit à haute voix qu’elle a fait une erreur. Alors que l’épisode se termine avant qu’elle ne révèle ce que c’est, elle parle évidemment de son mariage. Elle semble avoir réalisé qu’elle a besoin de sortir avant de perdre complètement son individualité.

Qui s’introduit dans la chambre de Mossbacher ? Pourquoi Paula pleure-t-elle ?

Kai fait irruption dans la chambre de Mossbachers. Paula voit que Nicole garde ses bijoux dans le casier. Sachant que l’un d’eux vaut 75 000 $, elle convainc un Kai extrêmement réticent à entrer par effraction dans la pièce et à voler certains des bijoux. Malheureusement, Nicole retourne dans sa chambre pendant que Kai est là. Elle rencontre un Kai masqué et panique. Mark, qui l’a suivie dans leur chambre, arrive et plaque Kai au sol. Cependant, Kai parvient à prendre le dessus sur l’homme plus âgé et à le frapper avant de s’échapper avec les bijoux.

Les choses semblent s’arranger pour la famille Mossbacher à partir de ce moment. Olivia et Quinn sont toutes deux impressionnées par leur père, le faisant se sentir pertinent dans leur vie après une longue période. La relation de Mark avec Nicole s’améliore considérablement. Olivia laisse entendre à Paula qu’elle sait que ce dernier et Kai sont derrière le braquage. L’épisode se termine alors que Paula pleure en silence, regrettant ce qu’elle a convaincu Kai de faire et craignant les répercussions possibles.

The White Lotus est disponible en streaming sur OCS. Un nouvel épisode est diffusé chaque lundi. La série est également disponible sur Amazon Prime Video.