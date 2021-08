La fin de The White Lotus expliquée : Armond est-il mort ? Quel corps est dans le cercueil ?

The White Lotus de Mike White est une satire implacable et vicieuse sur la richesse, le classisme et le comportement humain. L’histoire tourne autour d’un groupe de vacanciers et de membres du personnel qui les fréquentent à l’hôtel éponyme à Hawaï. Chaque épisode offre une exposition fascinante sur la façon dont les hypocrisies personnelles des personnages guident chacun d’eux. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de la saison 1 de The White Lotus.

Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur la saison 1 de The White Lotus

Récap du final de la saison 1 de The White Lotus

L’épisode final de la saison 1 de The White Lotus, intitulé “Départs”, dépeint les vacanciers qui reviennent dans le monde d’où ils viennent. Rachel (Alexandra Daddario) dit à Shane (Jake Lacy) qu’elle a fait une grosse erreur en l’épousant. Depuis les actes héroïques apparents de Mark (Steve Zahn) la veille, sa relation avec Nicole (Connie Britton) s’est considérablement améliorée. Quinn essaie en vain de convaincre ses parents de le laisser rester à Hawaï.



Pendant ce temps, Shane obtient enfin la haute direction de l’hôtel pour renvoyer Armond (Murray Bartlett), qui passe sa dernière soirée en tant que directeur du White Lotus à boire, à se droguer et à avoir des relations sexuelles. Pendant ce temps, Tanya (Jennifer Coolidge) apprend certaines vérités sur Greg et décide toujours de poursuivre leur relation. Pendant ce temps, Belinda réalise exactement quel genre de femme est Tanya.

Fin de la saison 1 de White Lotus : Armond est-il mort ? Quel corps est dans le cercueil ?

Oui, Armond est mort à la fin de la saison 1. Le cercueil qui fait sa première apparition dans le pilote porte son corps. Après avoir appris que Shane s’est plaint de lui au directeur général, Armond découvre également que l’hôtel a décidé de résilier son contrat. Il a passé les meilleures années de sa vie à travailler à l’hôtel et n’a pas grand-chose à en tirer. Il s’est efforcé de répondre à tous les caprices et désirs des invités, mettant leur bonheur avant tout le reste.



Cependant, Shane semble faire ressortir le pire à Armond. Quand il pense que Shane et Rachel sont absents, Armond entre dans leur chambre et défèque dans les bagages de Shane. Lorsque Shane découvre ce qui s’est passé, il contacte le personnel de l’hôtel. Cependant, il se rend vite compte que quelqu’un d’autre est dans la pièce. Il a entendu parler du cambriolage dans la chambre de Mossbacher. Alors, il s’arme d’un couteau de cuisine. Alors qu’il essaie de trouver l’intrus, il se retrouve soudain nez à nez avec Armond et finit par le poignarder. Bien qu’Armond décède, aucune accusation n’est portée contre Shane, car l’acte est probablement considéré comme de la légitime défense.

Tanya investit-elle dans le spa de Belinda ?

Non, Tanya n’investit pas dans le spa de Belinda. Avant de partir avec Greg, elle rend visite une dernière fois à Belinda et remercie cette dernière pour tout ce qu’elle a fait pour elle. Tanya elle-même évoque la proposition commerciale et admet essentiellement qu’elle s’est accrochée à l’autre femme car elle avait besoin d’une source de réconfort à l’époque. Elle a ensuite utilisé son argent comme une incitation pour garder l’attention de Belinda. Il est fortement sous-entendu à travers ce qu’elle dit que ce n’est pas la première fois qu’elle fait cela.



Maintenant qu’elle a Greg, un homme pour qui son argent est probablement la chose la moins intéressante chez elle, elle a décidé de couper ses ponts avec Belinda. Peut-être n’avait-elle jamais eu l’intention d’investir dans les affaires de Belinda, et c’était un acte pour obtenir ce dont elle avait besoin de l’autre femme. Avant de partir, Tanya donne à Belinda une enveloppe pleine d’argent. C’est probablement sa façon de conclure une relation qu’elle pense être transactionnelle. Belinda n’a pas d’autre choix que de l’accepter, car elle sait que l’argent l’aidera considérablement, elle et sa famille.

Pourquoi Quinn décide-t-il de rester à Hawaï ?

Quinn (Fred Hechinger) a mené les 16 premières années de sa vie d’une certaine manière. Il est extrêmement introverti et lève rarement les yeux de tous ces appareils numériques qu’il transporte. Passer du temps au White Lotus le change et le rend plus reconnaissant du monde qui l’entoure. Après que sa sœur l’oblige à passer la nuit sur la plage, afin qu’elle et Paula puissent avoir le salon pour elles seules, Quinn commence à subir une transformation radicale. Il rencontre un groupe de canoteurs locaux et les rejoint plus tard.



La première fois que Quinn dit à ses parents qu’il veut rester à Hawaï, ils ne peuvent pas dire s’il est sérieux ou non. Lorsqu’il affirme qu’il l’est, Mark et Nicole refusent de laisser leur fils de 16 ans rester seul à Hawaï. Bien que Quinn ne dise rien de plus à l’époque, il n’accepte pas la décision de ses parents. Le jour de leur départ, il se rend à l’aéroport avec sa famille et assure à son père qu’il est juste derrière lui. Le moment où Mark part pour embarquer dans l’avion. Quinn s’enfuit, sachant que ses parents ne peuvent pas le poursuivre pour le moment. Dans l’une des scènes finales de la saison 1, on le voit faire du canoë avec ses coéquipiers. Ils ont prévu de voyager en Polynésie au printemps. Pour la première fois, Quinn a un but dans sa vie.

Tanya disperse-t-elle les cendres de sa mère dans l’océan ?

Oui, Tanya disperse les cendres de sa mère dans l’océan. Elle vient à Hawaï avec cet objectif particulier en tête, mais n’est pas prête avant le jour où elle doit rentrer. À un moment du voyage, elle loue même un bateau pour l’emmener au milieu de l’océan afin qu’elle puisse disperser les cendres, mais elle perd courage et retourne à l’hôtel. La relation de Tanya avec sa mère n’était pas particulièrement saine. En immergeant enfin les cendres, elle a la chance d’avancer dans sa vie.



Tanya découvre que Greg est atteint d’une maladie en phase terminale. Mais alors qu’il décidait de regarder au-delà des différentes facettes de sa névrose, elle décide de faire de même avec sa maladie. Comme elle le lui dit, la mort est la dernière expérience immersive qu’elle n’a pas tentée. Elle est tout à fait consciente de l’endroit où sa romance tourbillonnante et remplie de sexe la mène, mais croit sincèrement que c’est mieux que là où elle était auparavant.

Paula est-elle arrêtée pour avoir aidé Kai ?

Non, Paula (Brittany O’Grady) n’est pas arrêtée pour avoir aidé Kai (Kekoa Kekumano). Mais alors qu’Armond informe la famille Mossbacher, Kai est arrêté et les bijoux sont récupérés. Alors que la famille Mossbacher revient, le public peut voir que Nicole porte certaines de ces pièces. Olivia (Sydney Sweeney) se rend compte que Paula et Kai sont derrière le cambriolage et confronte son amie à ce sujet. Bien que Paula feigne d’abord l’ignorance, elle n’a finalement pas d’autre choix que de reconnaître la vérité.



Paula accuse Olivia d’utiliser leur amitié comme un accessoire pour une crédibilité “étrange”. Bien que ce ne soit pas tout à fait incorrect, Paula ne réalise pas que la même chose peut être dite sur la façon dont elle a traité Kai. Il ne voulait pas voler, mais Paula l’a convaincu de le faire, l’utilisant comme un outil dans son combat imaginaire contre les riches. Parce qu’elle est l’amie d’Olivia, cette dernière ne dit pas à ses parents son implication (Paula) dans le cambriolage. Kai n’a pas cette chance et finit par devenir la véritable victime de tout l’incident.

