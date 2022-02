The Walking Dead saison 11 partie 2 : quelle date de sortie sur OCS ?

La dernière saison de la série de zombies à long terme The Walking Dead a laissé les fans avec un cliffhanger majeur après la conclusion de la partie 1 de la saison 11 (également appelée saison 11A).

Attention spoiler : Cet article contient des spoilers sur saison 11 de The Walking Dead.

Pour résumer, Leah (Lynn Collins) est actuellement le chef des Faucheurs après avoir tué l’ancien chef Pope (Ritchie Coster). Dans le final de la première partie, le personnage apprend également que Daryl (Norman Reedus) lui a menti. Alors, Leah va-t-elle se venger ? De retour à Alexandria, la communauté affronte une violente tempête qui endommage les murs entourant la ville – et les Walkers inondent maintenant la propriété.

Lorsque Judith (Cailey Fleming) part à la recherche de son amie Gracie (Anabelle Holloway), les deux filles se retrouvent piégées dans un sous-sol avec une maison pleine de zombies mangeurs de chair. Parviendront-elles à s’échapper ? Les fans ont été laissés avec ce cliffhanger majeur, et beaucoup se demandent quand The Walking Dead reviendra.

The Walking Dead Season 11 Part 2 - Official Trailer (2022) Norman Reedus

Quand la saison 11B de The Walking Dead revient-elle en France ?

Contrairement aux saisons précédentes, la dernière saison de The Walking Dead a été divisée en trois parties, comprenant chacune huit épisodes. La deuxième partie de la série dramatique d’AMC, c’est-à-dire la saison 11B, sera diffusée pour la première fois le dimanche 20 février à 21 heures sur AMC. En France, c’est sur OCS que l’on peut suivre les nouveaux épisodes de la série zombiesque.

La saison 11 partie 2 de The Walking Dead sera diffusée à partir du lundi 21 février 2022 en US+24 sur OCS. Les épisodes ne seront pas tous disponibles ce jour-là mais seront diffusés chaque semaine.

Un conseil pour ceux qui ne veulent pas dépenser l’argent supplémentaire sur AMC Plus, assurez-vous de rester à l’écart des médias sociaux afin de ne rien gâcher pour vous-même avant la date de première de l’épisode sur la chaîne.

Michonne sera-t-elle de retour dans la dernière saison de The Walking Dead ?

Si vous êtes un fan de The Walking Dead, vous savez qu’il ne faut pas trop s’attacher aux personnages. Au cours des 11 dernières saisons, la plupart des personnages originaux ont été éliminés de la série.

Dans la saison 9, on pensait que le personnage principal Rick Grimes (Andrew Lincoln) avait été tué dans l’explosion d’un pont. Cependant, les fans savent qu’il a survécu et a été emmené en hélicoptère, pour ne plus jamais être revu.

Il a été confirmé que l’acteur reprendra son rôle dans la trilogie The Walking Dead, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Dans la saison 10, Michonne (Danai Gurira), l’amoureuse de Rick, trouve des preuves qu’il est toujours en vie. Leur fille Judith incite sa mère à partir à sa recherche, et c’est ainsi que l’actrice a été retirée de la série.

Bien que Danai Gurira ne soit pas revenue dans la série, de nombreux fans espèrent qu’elle apparaîtra dans la dernière saison de The Walking Dead.

La première de la saison 11B de The Walking Dead aura lieu le lundi 21 février sur OCS.