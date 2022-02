You saison 4 : nouvelles mises à jour sur la suite de la série Netflix

Netflix a renouvelé You pour une saison 4 avant la sortie de la troisième saison de la série, laissant entendre à quel point le service de streaming est confiant dans la série.

La série à succès You suit les mésaventures romantiques de Joe Goldberg (Penn Badgley), un charmant harceleur et tueur en série qui ferait littéralement tout pour l’amour. Après avoir développé une obsession malsaine pour Guinevere Beck (Elizabeth Lail) dans la saison 1, Joe est passé à Love Quinn (Victoria Pedretti) – qui, comme le révèle la fin de la saison 2 de You, est également impulsive et prête à tuer par « amour ».

La saison 3 de You voit Joe et Love vivre ensemble et élever un enfant dans la banlieue californienne de Madre Linda. Cependant, le fait que Joe soit attaché ne l’empêche pas de chercher sa prochaine obsession. La saison révèle d’autres événements de son enfance qui expliquent son impulsion à trouver une cible qu’il peut protéger. D’abord, Joe rencontre Natalie Engler (Michaela McManus), leur voisine d’à côté, dont le mari plus âgé et distant et l’amour partagé pour la lecture l’attirent. Mais dès le début de la saison, Natalie est mise à l’écart par Love. Plus tard, après avoir découvert des similitudes dans leur histoire, Joe réalise que sa compagne idéale est Marienne Bellamy (Tati Gabrielle).

Dans un rebondissement choquant, la saison 3 se termine avec Joe tuant Love, laissant son fils Henry à une famille aimante, et fuyant Madre Linda pour Paris, à la recherche de Marienne. Cela ouvre un nouveau chapitre passionnant pour le thriller psychologique de Netflix ; voici tout ce que nous savons sur la prochaine saison 4 de You.

Renouvellement de You saison 4

Le 13 octobre 2021, Netflix a officiellement annoncé la saison 4 de You – quelques jours avant que le service de streaming ne débute la saison la plus récente. Ce n’est pas surprenant, étant donné que You est l’un des plus gros titres de Netflix. En effet, selon les chiffres d’audience de Netflix, You saison 2 a accumulé 457 millions d’heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours, et son successeur ne montre aucun signe de ralentissement.

🧢🧢🧢🧢 La saison 3 de You est dispo vendredi, et Joe vous annonce déjà qu’il remettra sa casquette pour une SAISON 4, prochainement ! pic.twitter.com/WowFRR4vKV — Netflix France (@NetflixFR) October 13, 2021

Date de sortie de la saison 4 de You

Une vidéo teaser a été partagée par Netflix et montre Joe Goldberg (joué par Penn Badgley) harcelant son premier amour, Guinevere Beck (Elizabeth Lail). On l’entend dire :

« Je ferais n’importe quoi pour toi, je veux juste être assez bon pour toi »

On voit ensuite sa femme, Love Quinn (Victoria Pedretti), alors qu’il s’ouvre sur le fait qu’il a travaillé dur pour obtenir les femmes qu’il désire.

Les fans ont été ravis d’apprendre que le thriller psychologique à suspens reviendrait pour une nouvelle saison tendue sur la plateforme de streaming. La tradition veut que la prochaine saison arrive à la fin de l’année 2022. Cela dit la diffusion pourrait être légèrement retardé au début de 2023 en raison d’un tournage international à Paris. En tout cas, pour le moment nous n’avons pas de nouvelles de la production de cette quatrième salve d’épisodes. Il est trop tôt pour avoir une date de sortie officielle de You saison 4 sur Netflix.

Intrigue de You saison 4

La saison 3 de You s’achève sur une explosion, littéralement, laissant place à de potentielles intrigues pour la saison 4. Après avoir injecté à Love une dose mortelle d’aconit, Joe place son ADN sur la scène du crime et brûle leur maison, laissant aux résidents de Madre Linda une histoire juteuse de meurtre-suicide. Il décide alors de ne pas emmener Henry avec lui dans sa recherche de Marienne, et laisse son fils aux soins de Dante (Ben Mehl) et de son partenaire. Sans sa femme et son fils pour le retenir, à la fin de You saison 3, Joe part à Paris à la recherche de Marienne – quoi qu’il en coûte.

Bien que la vie en banlieue aille de l’avant, ceux qui ont été lésés par les Quinn-Goldberg, notamment Theo (Dylan Arnold), Matthew (Scott Speedman) et Dottie (Saffron Burrows), pourraient encore chercher à obtenir justice – d’autant que même si Joe finit par partir à l’étranger, il ne se cache pas vraiment. Il pourrait également avoir du mal à convaincre Marienne de le reprendre, après qu’elle ait appris sa tromperie, mais connaissant la capacité de Joe à déformer la vérité, tout est encore possible. Enfin, si, en cours de route, il ne rencontre pas une autre femme qu’il juge digne de sa protection et de son obsession. Peut-être, Joe pourrait également tenir sa promesse de revenir pour Henry, une fois qu’il sera prêt.

Casting de la saison 4 de You : Qui sera de retour ?

Bien sûr, Penn Badgley sera de retour dans le rôle du personnage principal Joe dans la saison 4 de You, avec Tati Gabrielle qui reprendra son rôle d’objet d’affection. Victoria Pedretti pourrait également revenir dans un rôle récurrent, soit à travers des flashbacks, soit dans l’imagination de Joe – comme dans les scènes impliquant Beck et Candace Stone (Ambyr Childers). Il est également possible qu’il y ait d’autres flashbacks du jeune Joe, et que sa mère biologique soit également présente. Mais à part cela, puisque la saison 4 de You se déplace à Paris (ou autour du monde), le public peut s’attendre à une toute nouvelle série de personnages.

En plus des personnages récurrents de la série, nous pourrions voir un membre du casting plutôt inattendu rejoindre la série grâce à un échange intense entre Penn Badgley et Cardi B.

Après une histoire d’amour sur Twitter entre les deux célébrités, qui a vu l’acteur et la rappeuse échanger une série de tweets élogieux et changer leurs photos de profil l’un de l’autre, Penn Badgley n’a pas répondu à la négative concernant un possible caméo de Cardi B.

Nouvelles de la saison 4 de You

Dans une récente interview accordée à TV Guide, la créatrice de You, Sera Gamble, fait part de son enthousiasme à l’idée de donner vie à Joe, laissant entrevoir « de nouvelles et sombres facettes de l’amour dans la saison 4 ». Lorsqu’on lui demande combien de temps elle pense que You va durer, elle répond : « En réalité, [Joe] pourrait [continuer à tuer] jusqu’à ce que nous soyons tous morts ».

Mais pour l’instant, elle est juste reconnaissante envers les fans qui ont continuellement soutenu la série, partageant le parcours romantique tordu de Joe Goldberg – qui montre une facette différente, bien que toujours dérangée, dans You saison 3.