The Walking Dead saison 11 : Pourquoi Leah n’est-elle pas partie avec Daryl dans l’épisode 8 ?

Dans le final de la première partie de la saison 11 de The Walking Dead intitulé For Blood, Leah décide de ne pas suivre Daryl après l’attaque de Maggie sur Meridian – mais pourquoi ? Au cours de l’épisode, Daryl révèle à Leah qu’il a travaillé comme taupe pour Maggie avant de lui offrir une chance de s’enfuir avec lui. Après avoir tué Pope pour éviter que ses compagnons faucheurs ne soient pris entre deux feux, Leah se retourne contre Daryl en lui attribuant la mort de Pope et en faisant de lui une cible pour les autres faucheurs. Elle poursuit ensuite l’assaut contre Maggie, et le final se termine en la voyant tirer des flèches armées de roquettes sur la horde, dont Maggie et Negan.

Introduite dans l’épisode Find Me de la saison 10, Leah a un impact énorme en étant l’amante de Daryl pendant les six ans de sa disparition. De retour dans la saison 11, Rendition, elle fait partie des Moissonneurs et a capturé Daryl. Tout au long de la saison 11 partie 1, Daryl infiltre les faucheurs afin d’obtenir des informations pour aider Maggie et son groupe, tout en essayant de raviver son lien avec Leah dans l’espoir de la garder hors de danger. Tout cela arrive à un point critique dans For Blood, où Leah prouve à Daryl où se trouve sa véritable loyauté.

Même si Leah tient toujours à Daryl, elle choisit d’être loyale envers les Moissonneurs et, en fin de compte, envers elle-même. Son sens de la famille est ce qui la rend loyale envers les faucheurs. La trahison à laquelle elle est confrontée de la part des personnes auxquelles elle tient (comme Pope et Daryl) est ce qui la pousse à ne compter que sur elle-même. Ainsi, l’amour de Leah pour Daryl passe après ce qu’elle croit devoir faire.

Au cours de sa participation à The Walking Dead, Leah a montré qu’elle avait un sens aigu de la famille et de la loyauté. Cela est évident dans Find Me, lorsqu’elle parle du chagrin causé par la mort de son fils et trouve l’amour avec Daryl, construisant une sorte de famille avec lui et Dog. Le plus évident, cependant, est lorsque Daryl la voit avec les Moissonneurs. Dans Rendition, elle est clairement brisée par la perte des faucheurs dans le conflit avec Maggie. Elle est également troublée lorsque Pope en tue un parce qu’il le perçoit comme un lâche. Grâce à Leah, les téléspectateurs voient que, bien que les faucheurs soient des tueurs impitoyables, ils partagent un lien qui montre qu’ils se soucient les uns des autres et restent loyaux jusqu’au bout. Bien que Leah soit amoureuse de Daryl, les faucheurs sont sa véritable famille, et pour Leah, la famille passe avant tout.

Ceci étant dit, Leah réalise au cours de son arc dans The Walking Dead que la seule personne sur laquelle elle peut vraiment compter est elle-même. Cela est principalement dû à plusieurs trahisons auxquelles elle a été confrontée tout au long de la série. Dans Find Me, elle lance un ultimatum à Daryl pour qu’il reste ou non avec elle. Comme il ne s’engage pas, elle part et retourne chez les Moissonneurs. Lorsque Leah découvre que Daryl lui a menti sur son allégeance à Maggie, elle se retourne contre lui. De même, elle est confrontée à une trahison similaire de la part de Pope de The Walking Dead, qui non seulement continue à ne pas se soucier de la vie des autres faucheurs, mais l’abandonne même à l’intérieur d’un bâtiment en feu avec Daryl. Lorsque Pope met les faucheurs en danger pour éliminer Maggie, Leah le tue. Entre les mensonges de Daryl et le mépris insensible de Pope pour elle et ses compagnons faucheurs, Leah choisit de les laisser partir tous les deux.