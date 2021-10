Umbrella Academy saison 3: Ce gros handicap auquel les Hargreeves seront confrontés

in

La saison 2 de Umbrella Academy s’est terminée sur un cliffhanger lorsque l’équipe titulaire est retournée en 2019 pour découvrir que leur équipe n’existe pas et qu’à la place, la Sparrow Academy a été créée, une équipe qui a déjà un énorme avantage sur eux.

La Umbrella Academy a fini par créer différentes lignes temporelles, si bien que lorsqu’ils ont atterri en 2019, ils ont trouvé un monde complètement différent, un monde où l’apocalypse n’a jamais eu lieu, où Reginald est toujours en vie et où son équipe n’existe pas.

La nouvelle saison d’Umbrella Academy apportera une chronologie complètement différente

On ignore quels sont les pouvoirs des membres de la Sparrow Academy, mais ils ont déjà un énorme avantage sur les Hargreeves originaux car, contrairement à eux, ils forment une équipe depuis plus de dix ans.

Les premiers Hargreeves se sont séparés au fil des ans, en grande partie parce que Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) n’était pas la meilleure figure paternelle et utilisait des méthodes extrêmes pour former les enfants.

En revanche, la Sparrow Academy est toujours unie en tant qu’équipe, car elle n’a pas vécu l’expérience tragique de la perte de Ben et leur relation avec Reginald semble être complètement différente de celle que l’équipe de la Umbrella Académy avait avec leur père.

Les Hargreeves se retrouveront complètement désavantagés face aux Sparrow

La Sparrow Academy a beaucoup plus d’expérience de travail que les Hargreeves originaux, ils sont donc assez familiers avec les pouvoirs de chacun et la façon de les utiliser, à la fois individuellement et en équipe.

Alors que la Umbrella Academy commence tout juste à travailler à nouveau en équipe et continue à apprendre les pouvoirs de chacun. Cela donnera à la Sparrow Academy un avantage dans la saison 3 de la série Netflix.