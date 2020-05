The Order Season 2 Date de sortie, distribution, intrigue: tout ce que les fans doivent savoir!

– Publicité –



Mises à jour de The Order Season 2: La série Web de drame d’horreur, The Order fait son retour avec la saison 2. Réalisée par Dennis Heaton, sa première saison a gagné une popularité considérable avec son histoire, son casting et a reçu des critiques positives.

En mars 2019, les créateurs ont annoncé que la série serait renouvelée et sa deuxième saison aurait dix épisodes.

La télévision Web américaine de drame d’horreur The Order a reçu des critiques critiques positives pour une dramatisation de son intrigue, des éléments surnaturels et de la cinématographie. Les fans ont commencé à en demander 2 après avoir regardé 10 épisodes de la première saison et Netflix a confirmé la saison 2 de la série.

L’Ordre tourne autour de l’histoire d’un étudiant universitaire nommé Jack Morton qui rejoint plus tard la société secrète appelée Hermetic Order of the Blue Rose. Jack apprend les gains et l’art surnaturel magique après avoir connecté la société. Au fur et à mesure que Jack approfondit l’histoire de l’entreprise, il découvre des secrets de famille et aussi une bataille entre les loups-garous et les arts sombres magiques.

Alors que la nouvelle de la série est diffusée, nous avons apporté ici les dernières mises à jour sur le drame d’horreur de la saison à venir.

Y aura-t-il une suite de The Order?

Le 7 mars 2019, la série a fait ses débuts sur Netflix pour la première fois, composée de dix épisodes. Netflix a annoncé la renaissance de la série au cours du même mois de la même année et a ordonné à la production de renouveler le spectacle pour la deuxième saison de dix épisodes.

Malheureusement, nous n’avons aucune nouvelle confirmée sur la sortie de la nouvelle saison. Il a toutefois été annoncé qu’il sortirait en 2020. La prévision indique qu’il sera diffusé d’ici la fin de cette année, bien qu’il puisse faire face à un nouveau retard en raison de la pandémie mondiale.

Cast of The Order Saison 2

La distribution précédente jouera les rôles principaux. Il comprendra Jake Manley comme Jack Morton, Sarah Gray comme Alyssa Drake, Sam Trammell comme Eric Clarke. Avec eux, Matt Frewer comme Pops / Pete Morton et Max Martini comme Edward Coventry reprendront leurs rôles.

En outre, les créateurs ne divulguent pas la liste des acteurs.

La prémisse de The Order Season 2

La saison dernière suit Jack Morton, un étudiant qui s’est impliqué dans la tradition de la sorcellerie. Il a des secrets de famille qui ont été révélés lors de la première saison que bien qu’ils pratiquent la magie noire, ils sont les ennemis des loups. L’histoire à venir se poursuivra avec plus de suspense et révélera des secrets.

