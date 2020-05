À l’intérieur du raisonnement de MARVEL pour le calendrier de sortie mesuré, leurs plans par la suite

Crédit: Joe Quesada (Marvel Comics)



Crédit: Ron Lim (Marvel Comics)



Sept jours après que Diamond a confirmé son intention de reprendre ses opérations de distribution pour le 20 mai, Marvel Comics a publié des plans modifiés pour ses sorties pour les deux prochains mois – étant donné le calendrier relativement mince (et l’absence totale de certains titres), les gens ont des questions.

Nous faisons. Les détaillants le font. Et nous sommes sûrs que vous aussi.

L’éditeur commence maintenant à expliquer sa stratégie, dans une longue lettre aux détaillants envoyée vendredi après-midi.

« Alors que Diamond poursuit ses efforts pour rouvrir la distribution pour la communauté du commerce de détail, Marvel publiera progressivement des bandes dessinées imprimées et des collections commerciales selon un programme hebdomadaire alternatif à partir du 27 mai », indique la lettre.

« Ce calendrier à court terme équilibré permettra à tout le monde – partenaires de l’industrie, magasins de bandes dessinées, Marvel et nos fans – de travailler à travers une quantité incroyable de changements à tous les niveaux tout en fournissant de nouveaux produits à acheter et en donnant aux détaillants un plan clair pour ajuster leur semaine [Final Order Cut-Off] ordres. »

Le calendrier révisé publié aujourd’hui a répertorié les sorties pour les semaines du 27 mai au 8 juillet, mais comme nous pensons toujours à « quelle est la prochaine? » – que va-t-il arriver le 15 juillet et aller de l’avant? Bien…

« À partir du 15 juillet, Marvel reprendra les sorties hebdomadaires pour les nouveaux titres de bandes dessinées et les collections commerciales qui n’étaient pas auparavant focalisées de la manière la plus réfléchie possible, en tenant compte de tous les facteurs dans l’industrie », poursuit la lettre. « Marvel publiera plus d’informations sur ces titres à une date ultérieure. »

Pour être clair, « FOC’d » pour les détaillants Diamond / Comic Book signifie ne pas avoir atteint son « Final Order Cut-Off », qui est le délai d’environ trois semaines avant la date prévue pour l’expédition d’un titre dans lequel les détaillants peuvent augmenter. ou diminuer leurs commandes initiales.

En d’autres termes, à partir du 15 juillet, Marvel reprendra les sorties hebdomadaires pour les titres précédemment sollicités et n’avait pas encore atteint son FOC, puis finira par solliciter des titres qui n’ont jamais été sollicités.

Bien que le calendrier des titres du 15 juillet n’ait pas encore été annoncé, Marvel informe les détaillants que les commandes seront dues le 15 juin (alors attendez-vous à ce que la liste arrive avant, bien sûr).

Comme prévu, la sortie numérique de nouveaux Marvel Comics reprendra jour et date avec « leurs dates de sortie imprimées respectives » sur tous les titres à venir.

« Nous attendons avec impatience que l’industrie accélère ses opérations et que les détaillants reprennent leurs activités au cours des prochains mois », a conclu la lettre.

Marvel Comics dans ses communications avec les détaillants et la presse vendredi n’a en aucun cas fait référence ni annoncé de position sur les nouveaux distributeurs UCS et Lunar.