Brad Fittler et Andrew Johns concèdent que la nouvelle saison de la LNR n’est pas juste

Les légendes de la ligue de rugby Brad Fittler et Andrew Johns ont concédé que la structure de saison remaniée de la LNR n’était pas un système équitable.

Lorsque la LNR relancera sa saison le 28 mai, la compétition de cette année se déroulera dans un format de 20 rounds, ce qui signifie que les équipes se joueront au moins une fois avec des secondes rencontres qui ne se produiront que cinq fois pour chaque club.

Les deux premiers tours de la saison qui ont été achevés seront comptés et l’échelle actuelle restera en place lorsque la saison reprendra.

Johns a déclaré que bien que la saison remaniée ne soit pas juste, cela a toujours été le cas même dans des circonstances normales lorsque les équipes jouent 24 matchs pour l’année.

La saison NRL 2020 en danger: Freddy et le huitième

« Non, ce n’est pas un système équitable, mais nous devons continuer », a déclaré Johns. Freddy et le huitième de Wide World of Sports.

« Nous jouons 24 normalement et ce n’est pas juste, mais nous continuons. »

Les équipes ne se sont jamais affrontées deux fois pendant la saison à domicile et à l’extérieur à l’époque de la LNR.

Ajoutant à la discussion, Fittler a également exprimé sa préoccupation quant à la structure actuelle de la saison.

La légende des Roosters pense que plus les clubs jouent, plus cela devient équitable lorsque les équipes se disputent la finale.

« Ça n’a jamais été juste, ils ne se sont jamais affrontés deux fois », a expliqué Fittler.

« Cela fait longtemps, cela ne s’est pas produit depuis l’époque de la Coupe NSW.

« Ça n’a jamais été vraiment juste. Je pense que plus il y a de matchs, plus c’est équitable. Cela permet aux équipes qui n’ont pas gagné un match de grimper dans les demi-finales et les quatre premières.

« En dehors de cela, pour l’appeler juste, je pense que nous allons continuer avec ça. Arrêtons de nous soucier de savoir si c’est juste ou pas, traitons simplement ce que nous avons.

« Nous avons 20 tours, nous avons trois matchs d’origine semaine après semaine après semaine, c’est tout. »