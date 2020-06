The Order Saison 2: Distribution, intrigue, bande-annonce et date de sortie

– – –

Mises à jour de The Order Season 2: La saison 2 de The Order sort bientôt sur la plate-forme de streaming vidéo en ligne Netflix. La première saison les a intrigués à propos de l’émission, alors les fans sont soulagés.

Les fans ne peuvent pas en avoir assez de l’émission qu’ils aiment regarder. Pour informer que l’émission sortira le 18 juin, les producteurs de l’émission sont allés sur Twitter afin de déclarer la nouvelle. Il est très inhabituel qu’une émission soit diffusée pendant le temps de verrouillage. Comme Netflix sort du contenu ces jours-ci, c’est un soulagement pour eux.

The Order Season 2: Terrain et histoire

L’Ordre est un drame d’horreur surnaturel réalisé par Dennis Heaton et Shelley Eriksen. L’intrigue de l’histoire tourne autour d’une société secrète appelée l’Ordre Hermétique de la Rose Bleue, qui est cachée à l’université de Belgrave.

La première saison de l’émission mettait en vedette Jack Morton, qui a accepté de se venger de la mort de sa mère et de rejoindre la société secrète pour découvrir les sombres secrets de sa propre famille. La fin de la première saison a été sur une note inexpliquée où la mémoire de Jack a été perdue.

Quel est le casting de The Order Season 2? Qui jouerait les personnages cette fois-ci?

Pour la deuxième saison, les protagonistes principaux reviendront. et quelques autres acteurs seront également vus, mais leurs rôles ne sont pas encore divulgués. Le casting de la saison à venir comprend Jake Manley dans le rôle de Jack Morton, un étudiant plus frais à l’université de Belgrave. Sarah Gray en tant que Alyssa Drake, un guide touristique universitaire et étudiant qui est un médium de l’Ordre Hermétique de la Rose Bleue. Sam Trammell comme Eric Clarke, professeur d’éthique à l’Université Belgrave. Matt Frewer dans le rôle de Pete «Pops» Morton, le grand-père de Jack qui a du mal à éliminer Edward Coventry. Max Martini dans le rôle d’Edward Coventry, le père éloigné de Jack et le grand mage de l’Ordre Hermétique de la Rose Bleue

