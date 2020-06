FC Bayern Munich – David Alaba sur les expériences de racisme: « Le mot N s’est toujours produit quelque part »

David Alaba du FC Bayern München a appelé à une lutte contre le racisme. Le défenseur raconte également des insultes racistes qu’il a dû endurer sur et en dehors du terrain.

« Vous devez combattre le racisme ensemble », a déclaré le jeune homme de 27 ans lors d’une interview avec le image et a plaidé: « Chacun de nous, les joueurs noirs, a sa propre histoire. J’encourage tout le monde: partagez-la, élevez votre voix, rapportez vos expériences. »

Alaba: le racisme « concerne toute une vie »

Après la mort de l’afro-américain George Floyd à la suite de la brutalité policière, il y a eu de nombreuses manifestations dans et en dehors du monde du sport ces derniers jours. Alaba a montré un net avantage contre les idées racistes à la fois sur le terrain (Binde avec le lettrage « Black Lives Matter ») et via ses réseaux sociaux.

« Dans ma vie, j’ai toujours eu des points de contact avec le sujet du racisme, dans ma jeunesse, dans mon enfance, même aujourd’hui », a expliqué l’Autrichien. Le racisme concerne les personnes à la peau noire « malheureusement pour toute une vie ».

Dans le passé, Alaba a également dû faire face à des abus en raison de sa couleur de peau. « Le mot N est toujours apparu quelque part. Ce n’était certainement pas une exception », a-t-il déclaré. Au contraire: les insultes sont la norme dans la vie de tous les jours.

Le hashtag « #blacklivesmatter », qui est récemment devenu populaire sur les réseaux sociaux du monde entier, n’est aussi qu’un symbole pour Alaba: « C’est trop peu. Un hashtag sous un poste ne suffit pas pour devenir une communauté à comprendre. Il n’y a qu’une seule catégorie que nous sommes tous divisés en: les gens! Pas la race, la couleur de la peau ou quoi que ce soit « , at-il dit.

Professionnels de la Bundesliga dans la lutte silencieuse contre le racisme: « Pas noir, pas blanc, pas jaune. Humain. » 1/15 Le football en Allemagne a été dominé par la lutte contre le racisme le 30e jour du match et après la mort de l’Afro-américain George Floyd lors d’une arrestation et des troubles qui ont suivi aux États-Unis. Les images d’une manifestation silencieuse. © Twitter / VfL Wolfsburg 2/15 Les actions de samedi ont également été reprises dimanche. Avant le début du match entre le Werder Brême et le VfL Wolfsburg, les 22 joueurs se sont agenouillés sur le cercle du milieu. 3/15 Les joueurs du Werder Bremen s’étaient préalablement échauffés avec des chemises avec les mots « Clear edge against racism ». 4/15 Tout a commencé samedi dans la 3ème ligue: le SV Waldhof et Viktoria Köln se sont rencontrés au stade Carl Benz de Mannheim et avant le début du match, les joueurs des deux équipes se sont agenouillés dans une minute de silence. 5/15 Contexte: Dans la NFL, le quart-arrière Colin Kaepernick avait voulu attirer l’attention sur la brutalité policière et le racisme rampant dans la société en 2016 et s’est agenouillé pendant que l’hymne national américain était joué avant les jeux. 6/15 Un geste similaire a été fait par Frank Ronstadt, Dave Gnaase, Fabio Kaufmann et Dominic Baumann des Würzburg Kickers. Après le but vainqueur 2-1 contre 1860 Munich par Kaufmann, il y a eu une célébration symbolique des buts. 7/15 Auparavant, les deux équipes se sont réunies au centre du stade de Grünwald pour une minute de silence. 8/15 Une image similaire alors en Bundesliga: le client de Mayence Pierre Malong a également applaudi son but à 2-0 dans le derby contre l’Eintracht Frankfurt sur un genou. 15/09 Avant le match de haut niveau entre le FC Bayern Munich, les invités de Munich portaient à nouveau des T-shirts avec les mots « Rouge contre le racisme ». L’entraîneur Flick a confirmé que toutes les équipes du Bayern « se montreraient » avec ces chemises. © twitter.com/SergeGnanbry 10/15 Pendant le jeu, les joueurs du Bayern portaient des brassards avec « Black Lives Matter » écrit dessus. 15/11 De l’autre côté, les Leverkusen portaient également un ruban noir. 15/12 À Düsseldorf, lors du match à domicile de Fortuna contre Hoffenheim en 1899, Alfredo Morales s’est agenouillé à la 66e minute quand il est arrivé. 13/15 Un peu plus tard, les joueurs de Dortmund autour d’Achraf Hakimi et de Jadon Sancho, qui avaient déjà célébré le défunt Floyd avec leurs célébrations de buts le jour du match précédent, ont emboîté le pas. Lors de l’échauffement, des T-shirts avec différents slogans ornaient la poitrine. 14/15 Le message clair des étoiles BVB: « Pas noir. Pas blanc. Pas jaune. Pas rouge. Humain! » 15/15 Avant le début du match, il y avait aussi une minute de silence dans le Westfalenstadion de Dortmund, où les équipes et même les entraîneurs et les superviseurs se sont agenouillés sur la touche.

Alaba: la mort de Floyd un problème dans la cabine du FCB

Le fournisseur de services FCB a également qualifié de « triste » le terrible incident aux États-Unis pour se concentrer sur le thème du racisme et de l’égalité. Il est important de « toujours écouter » les victimes du racisme.

Le crime contre George Floyd était également un problème dans la cabine du FC Bayern. « Il est actuellement très présent, alors nous en avons parlé à l’intérieur de la cabine. Nous avons donc eu notre réaction avec le bandage ‘Black Lives Matter’ sur le bras à Leverkusen: C’était une idée de l’équipe. une position dans laquelle nous allons de l’avant et voulons apporter notre contribution « .