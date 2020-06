Daniel Radcliffe Transgenre Commentaires réfutent J.K. Rowling – / Film

«Les femmes transgenres sont des femmes.» C’est la position personnelle (correcte) des anciens Harry Potter étoile Daniel Radcliffe, qui a écrit un bref essai en réponse à une série de tweets écrits le week-end dernier par Harry Potter auteur J.K. Rowling qui soutiennent le contraire. Le soutien de Radcliffe à la communauté trans prouve une fois de plus qu’il est un bon mec, et en plus de cela, ses mots sur la lutte avec la position d’un auteur derrière une fiction populaire sont applicables dans de nombreux cas à travers de nombreuses formes de médias différentes.

Samedi dernier, l’auteur et scénariste J.K. Rowling a de nouveau tweeté une série de déclarations qui ont attiré la colère de la communauté transgenre. Les choses ont tellement mal tourné que l’organisation LGBTQIA GLAAD a publié une déclaration, affirmant que Rowling «continue de s’aligner sur une idéologie qui fausse délibérément les faits sur l’identité de genre et les personnes trans. En 2020, il n’y a aucune excuse pour cibler les personnes trans. »

Au lieu de se concentrer sur ses commentaires, concentrons-nous sur la réponse de Daniel Radcliffe, qu’il a écrit pour The Trevor Project, une organisation qui fournit des services d’intervention en cas de crise et de prévention du suicide aux membres de la communauté LGBTQIA âgés de moins de 25 ans.

«Les femmes transgenres sont des femmes», a-t-il écrit. «Toute déclaration contraire efface l’identité et la dignité des personnes transgenres et va à l’encontre de tous les conseils donnés par des associations professionnelles de la santé qui ont beaucoup plus d’expertise sur ce sujet que Jo ou I. Selon The Trevor Project, 78% des transgenres et les jeunes non binaires ont déclaré faire l’objet de discrimination en raison de leur identité de genre. Il est clair que nous devons faire plus pour soutenir les personnes transgenres et non binaires, ne pas invalider leur identité et ne pas causer de dommages supplémentaires. «

Surtout, Radcliffe admet qu’il n’a pas toutes les réponses. «J’apprends toujours à être un meilleur allié», a-t-il écrit, et son essai pointe vers une ressource où les gens – y compris Rowling – peuvent mieux se renseigner sur les identités transgenres et non binaires.

Ailleurs dans l’article, Radcliffe répond à la déception exprimée par de nombreux membres du fandom Harry Potter à la suite des commentaires de Rowling. J’adore ce qu’il a à dire ici:

À toutes les personnes qui pensent maintenant que leur expérience des livres a été ternie ou diminuée, je suis profondément désolé de la douleur que ces commentaires vous ont causée. J’espère vraiment que vous ne perdrez pas entièrement ce qui vous a été précieux dans ces histoires. Si ces livres vous ont appris que l’amour est la force la plus puissante de l’univers, capable de surmonter n’importe quoi; s’ils vous ont appris que la diversité se trouve dans la diversité et que les idées dogmatiques de pureté conduisent à l’oppression des groupes vulnérables; si vous pensez qu’un personnage particulier est trans, non binaire ou fluide, ou qu’il est gay ou bisexuel; si vous avez trouvé quelque chose dans ces histoires qui vous a touché et vous a aidé à tout moment de votre vie – alors c’est entre vous et le livre que vous lisez, et c’est sacré. Et à mon avis, personne ne peut y toucher. Cela signifie pour vous ce que cela signifie pour vous et j’espère que ces commentaires ne terniront pas trop cela.

Les fandoms de toutes sortes mettent souvent les conteurs sur des piédestaux et se retrouvent trop souvent aux prises avec les lacunes de ces conteurs. La déclaration de Radcliffe pourrait s’appliquer aux œuvres d’un certain nombre de créateurs «problématiques» de films, d’émissions de télévision, de bandes dessinées, de musique ou de toute forme d’art que vous adoptez, et je pense que cela pourrait être la distillation la plus claire d’une relation entre le consommateur et une œuvre donnée de l’art que j’ai encore vu. Je penserai à cet état d’esprit chaque fois que je serai inévitablement déçu par les actions d’un créateur que j’ai respecté auparavant, et j’espère que ses paroles résonneront en vous quand quelque chose de similaire vous arrivera.

