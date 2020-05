The Last Of Us Part II aura besoin de 100 Go d’espace pour être joué

Si vous voulez jouer Le dernier d’entre nous, partie II sur la PS4, vous feriez mieux d’avoir un lecteur externe ou de ne rien jouer d’autre. À notre époque actuelle où les jeux vidéo deviennent de plus en plus grands et se transforment en une des histoires les plus captivantes et cinématographiques que vous ayez jamais vues, l’espace pour raconter ces histoires devient de plus en plus grand. Combien de jeux vidéo au cours de la dernière année avons-nous vu prendre plus de 60 Go de mémoire juste pour jouer au jeu de base? Sans même parler des DLC ajoutés et du contenu bonus et des cadeaux qui s’ajoutent également au mix et prennent beaucoup plus de place que vous ne le pensez. Combien de fois avez-vous commencé à jouer à un jeu et qu’il est temps de télécharger et que vous avez juste prié d’avoir le Go sur votre plan Internet pour le télécharger, et l’espace sur votre console (puisque c’est un jeu de console dont nous parlons qui peut » t ben modded) sans avoir à supprimer les autres titres que vous aimez jouer? Eh bien, nous sommes sur le point de vivre cela à nouveau le 19 juin.

Quelques personnes ont vivement souligné que sur la liste officielle des Le dernier d’entre nous, partie II sur la boutique de la PlayStation, clairement en bas, il est indiqué que le jeu a un « 100 Go minimum ». Oui, c’est incroyablement correct. Vous aurez besoin de 100 Go uniquement pour jouer à ce qui est essentiellement le jeu de base, à l’exclusion des correctifs du jour 1 ou de tout autre contenu pouvant l’accompagner. Alors que certaines personnes peuvent regarder cela et se dire « c’est tout? », Gardez à l’esprit que tout le monde n’a pas la meilleure version de la PS4 avec de la mémoire à revendre. Si vous voulez jouer au jeu et que vous avez l’une des versions de niveau inférieur avec seulement 500 Go de mémoire (dont un cinquième est utilisé par le propre logiciel de Sony), cet espace devient précieux. Ce qui incitera un certain nombre de joueurs potentiels à sortir et à acheter du stockage externe, ce qui augmentera le coût de la lecture, ou ils devront prendre des décisions difficiles sur ce qui sera supprimé de leur console.

