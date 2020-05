WWE Books Tag Championship Fatal Four-Way for Money in the Bank

Un autre match a été ajouté à la carte de WWE Money in the Bank, qui devrait avoir lieu le week-end prochain. En plus de deux simultanés Argent à la banque matchs en échelle, la WWE a annoncé un match à quatre pour les Championnats Smackdown Tag Team. Le nouveau jour défendra contre Miz et Morrison, Les fils oubliés, et Lucha House Party. Consultez l’annonce ci-dessous.

Depuis que Big E a récupéré les titres de The New Day, les huit champions ont porté une cible sur le dos. Maintenant à WWE Money In The Bank, The New Day mettra son règne en jeu contre The Miz & John Morrison, The Forgotten Sons et Lucha House Party dans un match à 4 voies.

L’épreuve de force promet d’être une affaire chaotique, car chaque équipe a excellé dans l’action récente de la marque bleue. Les artistes d’enregistrement accomplis Miz et Morrison ont détenu les titres plus tôt cette année avant que Big E ne remporte les championnats de la «Greatest Tag Team du 21e siècle» autoproclamée. The Forgotten Sons a envoyé un message en dépassant The New Day sur SmackDown et Lucha House Party a choqué l’univers de la WWE avec une victoire sur Miz & Morrison.

Est-ce que Kofi Kingston et Big E lutteront contre le soulèvement de la marque bleue, ou une nouvelle équipe quittera-t-elle WWE Money In The Bank avec les titres?

Ne manquez pas WWE Money in the Bank, en streaming sur le réseau primé WWE, dimanche 10 mai, à 7 ET / 4 PT!