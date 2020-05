Bryan Fuller Star Trek Discovery Mirror Universe sonne bien / Film

Bryan Fuller coup d’envoi Découverte de Star Trek avec un bang, mais malheureusement parti avant la deuxième saison de l’émission. Le départ du producteur exécutif a d’abord été imputé au temps dont il avait besoin pour travailler sur la série Starz Dieux américains. Mais avant cela, il y aurait eu des restrictions budgétaires entraînant des conflits créatifs pendant la phase d’écriture. Cela signifie que les fans n’ont eu que peu de vision de Fuller pour cette nouvelle ère d’aventures dans la dernière frontière. Mais grâce à une récente interview, nous avons des détails sur ce que Fuller aurait fait avec Mirror Universe sur la série, ce qui aurait été radicalement différent de ce qui s’est finalement produit.

Bryan Fuller était l’invité spécial du 400e épisode de la série Web de Robert Meyer Burnett Robservations (via Trek Movie), et la conversation de 90 minutes s’est finalement transformée en Découverte de Star Trek. Au cours de la discussion, Fuller a expliqué comment son approche de l’univers miroir aurait pris une direction légèrement différente de ce à quoi les fans pouvaient s’attendre et de ce qui a finalement été utilisé dans l’émission. Fuller a expliqué:

« La chose qui m’a vraiment fasciné en m’asseyant et en créant l’histoire pour Découverte était la condition humaine. J’ai pensé qu’il y a des éléments dans l’univers miroir que nous avons vus qui ont en quelque sorte bouilli jusqu’aux extrémités les plus larges du spectre et tout semblait vraiment binaire. Et ce que je voulais vraiment faire en partant était de regarder les minuties de décisions simples qui ont un effet en cascade sur nos vies. Il ne s’agit donc pas de ceintures et de boucs en lamé doré par opposition à des ceintures sans rasage ni rasage. Il s’agit plus que nous sommes à la fourche sur la route à chaque instant de notre vie et que nous allions à gauche ou à droite. »

Donc, au lieu de nous donner une version tout simplement mauvaise du Star Trek univers, nous aurions obtenu quelque chose de plus complexe qui se penche vraiment sur la façon dont les décisions que nous prenons peuvent affecter tout autour de nous de manière significative. Toujours le nerd consommé, Fuller en a référencé un autre Star Trek épisode où il expliquait comment il aurait géré l’univers miroir:

« Cela me fait penser au discours de Joe Menosky dans[le[theStar Trek: Voyager épisode] »Image latente ». Le Docteur a le choix de Sophie, il ne peut sauver qu’une vie. Et il a choisi l’Enseigne Harry Kim par rapport à cet autre enseigne et c’est une décision partagée, et cela fait que tout son programme s’effondre parce qu’il ne peut pas gérer la façon dont son choix allait toujours coûter la vie. C’était son Kobayashi Maru. Donc, il y avait quelque chose dans les erreurs commises par Burnham dans «Battle of the Binary Stars» qui avait cette ondulation, mais l’Univers Mirror a toujours été censé être une exploration d’un petit pas dans une direction différente. »

Fuller admet que son univers miroir n’était pas exactement à la hauteur de ce que Star Trek avait déjà fait avec la réalité alternative. Mais à cause de cela, cela semble encore plus convaincant. Fuller a élaboré:

« Ce n’était pas nécessairement l’univers miroir que nous connaissons de toutes les autres séries. C’était quelque chose qui était plus proche de notre chronologie et de notre expérience, donc vous pouvez toujours reconnaître l’être humain et vous dire: «Qu’ai-je fait? Comment cela a-t-il semblé être une bonne décision pour moi à ce moment-là et comment puis-je continuer ma vie en avant? « Et tout a été une sorte d’extrapolation à ce sujet. Donc, il y avait des choses que je voulais que Mirror Mirror fonctionne dans une exploration narrative comme «Oh putain, si je ne faisais pas ça, tout irait mieux», par opposition à «Je ne reconnais pas cette personne, je ne sais pas qui est cette personne, car ils sont diamétralement opposés à ce que je suis. »

Cette prise aurait donné à l’univers miroir en Découverte de Star Trek plus que des membres maléfiques de Starfleet avec des uniformes dorés et de nouvelles coupes de cheveux qui ne sont que des connards complets, ce qui a rendu la prémisse assez décevante cette fois-ci. Au moins, la série originale, aussi timide soit-elle, nous a donné une version terrifiante de Spock, même si ce bouc ne lui rendait pas service. Dommage que Bryan Fuller soit maudit d’affrontements créatifs dans toutes ses émissions de télévision, car il aurait peut-être été agréable de voir où il a pris Découverte que le spectacle a continué.

