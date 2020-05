La date de sortie prévue de Disney ‘Cruella’, [CAST], Histoire et autres détails

– Publicité –



Mises à jour «Cruella» de Disney: Au cours des deux dernières années, Disney a mis en scène plusieurs des personnages animés les plus célèbres. Quand il s’agit d’Aladdin, The Jungle Book, Maleficent, Beauty and the Beast, Dumbo et plusieurs autres personnes, Disney a mis un point d’honneur à refaire ou à réinventer un certain nombre de leurs titres préférés.

Dans cette convention, le prochain film de Disney, Cruella, explore les origines de l’un de leurs méchants les plus emblématiques. Cruella de Vil, à savoir, joué avec Emma Stone.

Les détails sont généralement limités concernant ce tout nouveau blockbuster Disney, mais il est évident que la Mouse House a de grands projets pour ce nouveau titre. Cruella de Vil est un personnage immédiatement reconnaissable, que vous soyez fan de Disney ou non, et il y a beaucoup de potentiel avec Emma Stone à la fonction.

Nous en saurons plus sur ce film une fois la date de sortie plus proche, mais c’est ce que nous comprenons à propos de Cruella, la toute nouvelle réimagination en direct de Disney.

Quelle est la date de sortie de Disney’s Cruella?

Cruella devrait maintenant être publié le 28 mai 2021.

Cela le définit désormais une semaine après John Wick: Chapitre 4, ainsi qu’une semaine avant Sesame Street. Disney est connu pour occuper le créneau du week-end du Memorial Day sur le calendrier, mais souvent pour des résultats combinés.

Par exemple, Aladdin de cette année a fait de bonnes affaires à cette date de sortie, tandis que Solo: A Star Wars Story d’un an a sous-performé. Il est difficile de comprendre où Cruella appartiendra, mais il suffit de dire que Disney a de grands espoirs pour le film Emma Stone.

Ils ont donné le prochain film parmi ses principales dates de lancement. Ils veulent des choses. Il convient également de noter que Cruella devait initialement être publié le 23 décembre 2020. La raison pour laquelle il s’est éloigné de la date de Noël est inconnue.

Qui dirige Cruella?

Cruella vient du réalisateur Craig Gillespie, ce n’est peut-être pas un nom familier, mais vous connaissez probablement certains de ses films. Surtout, le cinéaste est derrière Lars and the Real Girl, le remake de Fright Night en 2011, et plus récemment, I, Tonya en 2017.

Il est également derrière M. Woodcock, ainsi que plusieurs épisodes des États-Unis de Tara. Gillespie a créé une histoire de travail avec Disney à travers Million Dollar Arm et les meilleures heures.

Mais Cruella est le plus grand film de Gillespie à ce jour, ainsi que son film le plus adapté aux familles sur le million de dollars susmentionné.

Qui sont les scénaristes de Cruella?

Cruella a un certain nombre de scénaristes à bord. Notamment Kelly Marcel (Saving Mr. Banks, Fifty Shades of Grey, Venom), Dana Fox (Comment être célibataire, n’est-ce pas romantique?), Tony McNamara (The Favorite), Jez Butterworth (Ford c. Ferrari, Spectre , Black Mass) et Aline Brosh McKenna (The Devil Wears Prada, Crazy Ex-Girlfriend) ont tous joué un rôle dans l’élaboration du scénario, en plus de Steve Zissis, qui est probablement mieux connu en tant qu’acteur mais a également servi de créateur sur HBO. dramatique sous-estimée, Togetherness. C’est une sélection étrange d’auteurs, et c’est un défi de savoir qui a plus d’influence sur un autre dans la conception du film. Mais avec tous ces auteurs, j’espère que ce n’est pas un « Trop de cuisiniers dans la cuisine » type de situation.

Quelle est l’histoire de la «Cruella» de Disney?

Cruella servira de prequel-of-sortes, celui qui suit la jeune créatrice de mode Cruella de Vil (Emma Stone) aux années 70 à Londres. Le personnage devient obsédé par les peaux de chiot dalmatiens comme l’histoire le racontera.

Nous verrons le personnage devenir l’un des méchants les plus impitoyables de l’histoire de Disney. Il servira de perspective intrigante. Notamment, le méchant (qui est facilement l’un des plus reconnaissables, des plus distinctifs et certainement l’un des plus emblématiques de Disney) est également notre personnage principal. Il sera sûrement intéressant de voir comment cela sera mis en œuvre.

Qui produit la «Cruella» de Disney?

Cruella provient du producteur Marc Platt, qui a été nominé pour le meilleur film (et a presque gagné) pour obtenir La La Land. Ce film a établi la relation de travail du fabricant. Ses autres titres incluent Legally Blonde, Wanted, Scott Pilgrim vs. The World, Drive, Into the Woods, Mary Poppins Returns, Aladdin et plusieurs autres.

Andrew Gunn, qui a travaillé avec Disney sur Sky High et Freaky Friday, et Kristin Burr, qui ont récemment développé Christopher Robin et Dora et Lost City of Gold, sont également producteurs.

De plus, comme indiqué précédemment, Glenn Close est également impliqué dans le travail. Elle fonctionnera comme productrice exécutive, donc elle aura une certaine influence avec ce film centré sur cette personnalité célèbre.

Que savons-nous de Cruella de Vil (Emma Stone)?

Depuis sa toute première introduction en 1961, les Cent et un Dalmatiens, Cruella de Vil était parmi les méchants les plus identifiables et les plus distinctifs de Disney. Créé pour la première fois par l’auteur Dodie Smith, le chien haineux est devenu l’un des méchants emblématiques et les plus connus de l’histoire – Disney ou autre.

En embrassant cette fonction, stimulée par les performances exceptionnellement campantes de l’actrice Glenn Close et de la comédienne Betty Lou Gerson, Emma Stone est, et c’est un rôle de méchant Disney amusant.

Ayant un an et demi pour procéder avant que Cruella ne fasse son entrée dans les salles, nous devrions nous attendre à voir et entendre des informations supplémentaires sur ce dernier blockbuster Disney dans les mois à venir. Restez à l’écoute de CinemaBlend pour en savoir plus sur ce nouveau nom Disney, avec Emma Stone!

