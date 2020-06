The Indie Fresh List: Grossesse non désirée, développement arrêté et un classique anime remasterisé

Nous demandons tous, pendant ces jours de confinement, ce que nous ferons le jour où nous ouvrirons les portes. Et comme rêver est gratuit, pourquoi ne pas vous préparer à savourer un bon dîner entre amis ou une soirée romantique dans l’un des meilleurs restaurants du monde qui a le groupe Mandarin Oriental.

Ainsi, lors du choix, si la bonne nourriture est importante (d’où nous prenons comme référence les suggestions du célèbre guide Michelin), l’environnement l’est aussi. Par exemple, des restaurants tels que LARIA, dans l’hôtel Mandarin Oriental Lago di como propose une cuisine méditerranéenne créative combinée à une vue magnifique sur le lac le plus exclusif d’Europe.

En fait, ce n’est qu’un exemple de l’expérience culinaire qu’offre le mandarin oriental et a été fondamentale dans sa philosophie depuis le début.

LAria dans le lac As

27 étoiles 17 hôtels

Rien de moins que 27 étoiles Michelin décernées à 17 de leurs établissements, positionnent leurs restaurants parmi les meilleurs au monde. Les restaurants suivants ont été récompensés pour leur excellence culinaire et s’ajoutent à l’exception ubiaciones et aux environnements de luxe. Rien de mieux pour ouvrir la bouche et penser à la fin de la quarantaine.

Le groupe Mandarin Oriental s’engage à offrir aux clients les meilleures expériences culinaires dans tous leurs hôtels du monde et continue de désigner des talents culinaires de renommée nationale et mondiale dans l’ensemble de son portefeuille. Voici quelques-uns des plus célèbres au monde:

Moments, Barcelone

Le Normandie à Bangkok

Le Normandie, dans l’hôtel Mandarin Oriental Bangkok, eb Thailand, a reçu deux étoiles dans la ville inaugurale du Guide Michelin. Le Chef Arnaud parcourt le monde à la recherche de nouvelles expériences et saveurs, dans le but de partager le meilleur de son voyage culinaire à travers des expériences gastronomiques de haut niveau en termes de goût et d’excellence.

Moments, à Barcelone

Des plats et des boissons exquis dans un environnement d’un design impeccable sont présentés dans Mandarin Oriental, Barcelone. Avec ses deux étoiles Michelin, le restaurant Des moments continue de gagner des prix et des passionnés grâce à sa cuisine créative, fraîche et saine.

Ambre à Hong Kong

Ambre, à Hong Kong

Les très loués ambre dans Le Landmark Mandarin Oriental, Hong Kongil conserve son statut de Michelin depuis 10 ans. Présente la cuisine innovante du chef Richard Ekkebus, qui propose une interprétation contemporaine de la cuisine française.

Bar Moléculaire Tapas à Tokyo

Une excellente cuisine et une vue imprenable est ce que cela offre Mandarin Oriental, Tokyo avec un style frais et contemporain. Représentant l’excellence culinaire car c’est le seul hôtel de la ville avec 3 restaurants étoilés Michelin, dont Casquettes Le Moléculaire Bar.