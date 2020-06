– – –

L’affiche Black Panther a été recréée dans un style Marvel classique

Le nouveau fan art de John Black recrée l’affiche Black Panther dans un style marvel classique. Bien que nouveau super-héros du MCU, TChalla aka Black Panther est un favori des fans. Après l’intro dans Captain America: Civil War, l’acteur Chadwick Brosnan a continué à jouer dans le film solo Black Panther. Le film était le film le plus apprécié de la MCU jusqu’à présent, même en obtenant une nomination pour le meilleur film aux Academy Awards.

Il est également logique que Marvel ait déjà Black Panther 2 en route, avec un film dont la sortie est prévue en 2022. En ce qui concerne la date de début du tournage de 2021, une grande partie de l’histoire reste un mystère. Cela inclut également le méchant, de nombreux fans espérant Namor the Sub Mariner ou Doctor Doom.

L’affiche créée par le fan a partagé sa recréation de la panthère noire sur Instagram. Dans ce document, tous les personnages peuvent être vus dans le style de bande dessinée Marvel classique. L’artiste fan avait également inclus une comparaison côte à côte de son affiche et de l’original, et il est intéressant d’examiner les deux de près. Certains costumes des personnages sont relativement similaires.

