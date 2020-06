Toyota Fortuner contre Land Rover Discovery Drag Race

Voici une vidéo d’une course de drag rapide entre Toyota Fortuner et Range Rover Discovery. Voyez lequel gagne la course!

Toyota Fortuner est l’un des VUS les plus populaires en Inde depuis son lancement il y a environ dix ans. En raison de sa conception brute, de tout son attrait musculaire et de ses capacités tout-terrain, c’est une voiture de confort pour de nombreux acheteurs. De plus, vous bénéficiez également du facteur de fiabilité de Toyota réparti sur le Fortuner.

Voici une vidéo où vous pouvez voir où le Toyota Fortuner est opposé au Land Rover Discovery. Dans la première course, vous pouvez voir le Fortuner prendre une avance initiale qu’il parvient à conserver. Vers la fin, Discovery mamnages s’approche le plus près possible des dépassements littéralement de quelques centimètres.

Dans la deuxième course, vous pouvez clairement voir le Fortuner reprendre la tête et cette fois, il réussit à le garder. Dans cette course, le Land Rover Discovery est loin derrière. Cependant, cela semble un peu impossible et il semble clairement que le conducteur de Discovery n’ait pas mis la pédale au métal. Quelque chose ne va pas.

Fortuner obtient un moteur diesel de 2,8 litres qui produit 175 ch et 450 Nm de couple maximal, couplé à un MT à 6 vitesses et à un AT à 6 vitesses. Quant à la Discovery, elle obtient un moteur diesel 2.0 litres plus petit qui produit 177 ch et 430 Nm de couple maximal. Techniquement, le Fortuner est plus fort et c’est probablement pourquoi une avance précoce.

Fortuner a récemment obtenu une mise à niveau BS6 où son moteur diesel de 2,4 litres a été arrêté. Maintenant, il continue avec son moteur essence 2,7 litres et son moteur diesel 2,8 litres, avec les options d’un MT ainsi que d’un AT. Cependant, le système 4WD actif est uniquement livré avec le moteur diesel. Le moteur à essence obtient 2WD en standard.

Les prix de Fortuner commencent à Rs 28,66 Lakhs jusqu’à Rs 34,43 Lakhs. Dans le cas de Land Rover Discovery, il est proposé à partir de Rs 59,9 Lakhs jusqu’à Rs 63,32 Lakhs (tous les prix hors salle d’exposition). Ce dernier est définitivement plus sophistiqué et offre des tonnes de fonctionnalités supplémentaires. Cependant, rien ne vaut une Toyota en matière de fiabilité.