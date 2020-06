Alita 2: Cast, plot, release et tout ce que vous voulez savoir!

– – –

Alors, voici l’intégralité que vous souhaitez en savoir plus sur la sortie de la suite d’Alita Battle Angel Two, indépendamment des critiques mitigées du film cyberpunk Alita: Fight Angel, il a fallu jusqu’à 404,9 millions de dollars internationaux et en recherchant dans sa base de fans dédiée, ce sera suffisant pour que la suite soit faite.

Après une attaque en utilisant un chasseur-guerrier, Alita l’a stocké vivant en connectant son cerveau à son corps cyborg. Ido (Christoph Waltz) a converti Hugo lui-même en cyborg. Sa mort a ensuite inspiré Alita à devenir championne de Motorball, à gagner son ascension vers la ville céleste et à venger sa mort.

DATE DE SORTIE

La suite de l’adaptation du manga n’a pas de fonctionnaire. Cependant, James Cameron et Robert Rodriguez réfléchissent beaucoup à la suite. Le logiciel sortira bientôt en salles.

BANDE ANNONCE

La bande-annonce de l’année 2 n’est plus déjà sortie. Cliquez sur le lien pour observer une bande-annonce de versement.

JETER

Rosa Salazar reviendra à l’intérieur de la fonction de titulaire d’Alita. En outre, nous prévoyons que Christoph Waltz reprendra son rôle de Dr Dyson Ido. Il est en outre le père de substitution, un chasseur de primes et un scientifique d’Alita.

• Rosa Salazar. • Christoph Waltz. • Jennifer Connelly. • Mahershala Ali. • Ed Skrein. • Jackie Earle Haley. • Keean Johnson.

TERRAIN

Alita: Battle Angel s’attend vraiment à ce qu’une suite se réunisse. Les compétences d’affection et de Motorball avec Hugo. C’est littéralement dans l’ombre d’une histoire plus grande. Nova persiste en tant que présence de dispositif informatique au cours de.

Un complot d’escroquerie à Zalem, qui, par la croyance, a motivé Alita. Grewishka est expédié en utilisant lui, et Alita promet de localiser son chemin autant que Zalem pour tuer le protagoniste si Hugo expire en essayant de se développer autant que la ville.

Le film se termine par une rotation dans laquelle elle se lance dans cette quête – se transformant plus tard en gagnante de Motorball pour la faire contourner vers le haut.

Malgré des évaluations mitigées, Alita: Battle Angel a pris environ 404 millions de dollars dans le monde et compte tenu de sa base de fans dévouée qui pourrait historiquement être suffisante pour qu’une suite soit faite.

Pour le moment, cela ne semble plus probable, car le grand nom de Rosa Salazar a confirmé en juillet 2019 qu’elle n’avait pas entendu parler d’une suite.

Restez à l’écoute pour des mises à jour supplémentaires!

