The Crown Saison 5 : Les fans déconcertés par l’apparence d’Imelda Staunton

La plupart des fans de The Crown sont restés perplexes lorsque la série Netflix a publié une première image de la reine Elizabeth II jouée par Imelda Staunton, pourquoi ?

Une image de la distribution de The Crown a récemment été partagée, montrant Imelda Staunton habillée en reine Elizabeth II et les fans ont été troublés par l’apparence de l’actrice.

La première image montre Imelda Staunton habillée comme Elizabeth 2, la monarque avec sa coiffure caractéristique et de nombreux fans l’ont comparée à son rôle précédent dans la saga Harry Potter.

Son rôle dans Harry Potter lui colle à la peau

“Sa Majesté le professeur Ombrage”

“C’est Dolores Ombrage, je ne sais pas de quoi tu parles”

“Est-ce juste l’actrice de Harry Potter !?”

« Dolores Ombrage, c’est toi ?

Imelda Staunton remplacera Olivia dans le rôle de la reine lorsque la série Netflix reviendra pour la saison 5. D’autre part, Lesley Manville succédera à Helena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret.

De même, Jonathan Pryce remplacera Tobias Menzies dans le rôle du Prince Philip. Les deux dernières saisons de The Crown seront consacrées à l’histoire de la famille royale dans les années 1990 et en 2003.

The Crown : la saison 5 apportera des faits historiques sur la famille royale

On ne sait pas encore quels moments seront dépeints dans la série Netflix. Toutefois, on peut citer le discours de la reine à l’occasion du 40e anniversaire de son accession en 1992.

En outre, un incendie au château de Windsor et la mort de la princesse Margaret, la reine mère et princesse de Galles, sont également susceptibles de figurer dans The Crown.

