L’aventure des marguerites sur Canal+ : que nous réserve cette fantastique aventure familiale ?

Après une sortie assez réussie au cinéma le 14 juillet 2020, CANAL+ nous offre la possibilité de découvrir le film « L’aventure des marguerites » sur le petit écran. La diffusion inédite du long-métrage est prévue pour aujourd’hui le 3 août à 21H07, une occasion à ne pas rater si vous êtes fans de comédie familiale et d’aventure. Créé par Pierre Coré, à qui l’on doit déjà des titres comme « Les Triplés » ou encore « Sahara » et réalisé avec Stéphane Kazandjian (Bad Buzz, Taxi 5), le film nous embarquera dans une fantastique histoire de deux jeunes filles se retrouvant dans deux époques différentes. C’est à l’occasion de sa diffusion sur CANAL+ que nous avons décidé de vous parler de ce qu’il y a à savoir sur le film.

« L’aventure des marguerites », c’est quoi l’histoire ?

Si vous n’avez pas pu voir le film lors de sa sortie ou si vous voulez le revoir, c’est donc l’occasion de le faire en famille sachant qu’il est adapté pour les enfants, qui peuvent regarder L’Aventure des Marguerite à partir de 8 ans. Pierre Coré a réussi à écrire une fantastique histoire mélangeant plusieurs thématiques comme le voyage dans le temps, la famille ou encore l’amitié dont il a par la suite fait un livre avec le même titre. Sinon, concernant l’histoire de « L’aventure des marguerites », que le cinéaste a tourné en grande partie à Metz, on y suivra celle de deux jeunes filles, Marguerite et Margot. Elles ont toutes les deux douze ans et ont chacune leur propre famille, leurs amis, mais aussi leurs problèmes, dont un en particulier qu’elles ont en commun, le fait de ne plus avoir de père. Il faut aussi savoir que Marguerite et Margot vivent dans deux époques différentes, l’une en 1942 tandis que l’autre en 2018.

Tout commence avec Marguerite, la jeune fille de 1942. Elle vit dans une grande demeure avec sa tante Alice et son grand-père. Dans cet environnement très protégé, sous l’autorité de son grand-père, elle n’attend qu’une seule chose, avoir des nouvelles de son père déclaré comme étant disparu durant la Seconde Guerre mondiale. Et c’est avec 70 ans d’écart, en 2018 que nous retrouvons ensuite Margot. La jeune fille vit avec sa mère, Isabelle et son nouveau compagnon, Laurent. Comme Marguerite, elle n’a également plus de nouvelle de son père depuis qu’il est parti sans rien dire et a maintenant beaucoup de mal à s’entendre avec Laurent.

Cependant, les deux jeunes filles n’imaginent pas un instant que leur vie va bientôt basculer à cause d’une malle. En effet, grâce à sa tante, Marguerite va faire la découverte d’une mystérieuse malle magique appartenant à son oncle Michel, qui va transporter nos deux personnages chacune à l’époque de l’autre. Elles vont alors se lancer dans une grande aventure pour revenir à leurs présents en explorant l’Histoire de leurs familles. Mais quel est donc le lien entre Marguerite et Margot ? Et quel genre de secret cette malle peut-elle détenir ? Les réponses à découvrir ce soir sur CANAL+.

Qui verra-t-on au casting du film ?

Pour incarner les personnages de son incroyable histoire, le cinéaste français Pierre Coré a pu compter sur le talent des nombreux acteurs et actrices. C’est justement le cas de la jeune Lila Gueneau qui a réussi à jouer à la perfection les deux personnages principaux du film, Margot et Marguerite.

À ses côtés, nous pourrons également voir du côté de la distribution, Alice Pol dans le rôle de la tante Alice (qu’on a pu voir récemment dans « C’est la vie » aux côtés de Josiane Blasko), Clovis Cornillac également dans deux rôles Laurent et Marcel (Comment je suis devenu super-héros, Kaamelott – Premier volet), Nils Othenin-Girard dans le rôle de Nathan (Le sens de la famille), Grégori Derangère dans le rôle de Louis (Je ne rêve que de vous), Wladimir Yordanoff (qu’on reverra dès cette semaine dans le nouveau « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noir » avec Jean Dujardin).

L' Aventure Des Marguerite - Bande-annonce officielle HD

Lire cette vidéo sur YouTube

Niseema Theillaud (Merrick), Paul Birchard, Anne Charrier et encore beaucoup d’autres qu’on vous laisse découvrir par vous-même. Sinon, il faut également savoir que la musique du film que beaucoup de spectateurs à l’époque de sa sortie en salle ont apprécié a été composée par Jérôme Rebotier (Sahara, Le meilleur reste à venir).

Donc, si vous avez envie de partager un bon moment en famille devant la télé, rendez-vous ce soir à 21H07 sur CANAL+ pour découvrir ou revoir « L’aventure des marguerites ».