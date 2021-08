The Crown saison 5 : date de sortie, casting, intrigue, tous les détails de la suite de la série Netflix

The Crown est une série dramatique historique qui tourne autour de la vie de la reine Elizabeth II s’étalant sur des décennies de 1947 au début des années 2000. La série suit également d’autres membres de la famille royale britannique et les événements politiques qui ont façonné la seconde moitié du XXe siècle. Créée par Peter Morgan, la série est sortie pour la première fois le 4 novembre 2016.

La série dramatique a impressionné les critiques par l’écriture, la cinématographie, la mise en scène et les performances. The Crown est connue pour être l’une des séries les plus chères jamais produites. La série Netflix a remporté de nombreux prix, dont les Golden Globe Awards et les Primetime Emmy Awards. Cependant, elle a reçu quelques réactions suite à des inexactitudes historiques, en particulier dans la saison 4. Mais elle bénéficie tout de même d’une base de fans dédiée, et les gens ont hâte d’avoir des nouvelles de la saison 5 de The Crown. Alors, voici tout ce que nous avons réuni !

Date de sortie de la saison 5 de The Crown

La saison 4 de The Crown a débarqué dans son intégralité le 15 novembre 2020 sur Netflix. Le quatrième volet comprend dix épisodes d’une durée de 49 à 60 minutes chacun.

En ce qui concerne la saison 5, voici le dernier scoop. Le 31 janvier 2021, il a été annoncé que la série avait été renouvelée pour sa cinquième saison. Bien que la saison 5 ait été confirmée comme le chant du cygne de la série, en juillet 2021, il a été révélé que la série reviendrait au plan original, la saison 6 mettant fin au drame historique.

Le tournage de la saison 5 devait commencer en juillet 2021, et il semble que la production soit déjà en cours. Des sources ont révélé que l’équipe de production avait besoin d’environ sept mois pour terminer le tournage et huit mois supplémentaires pour le travail de post-production. Les nouvelles saisons arrivent généralement en novembre ou décembre. Cela signifie qu’il est peu probable que la saison 5 très attendue soit diffusée avant l’automne 2022. Il convient de noter que l’écart de deux ans entre le quatrième et le cinquième cycle a toujours été voulu et n’a rien à voir avec la pandémie. La saison 3 est arrivée 23 mois après la saison 2 avec une toute nouvelle programmation, ce qui semble également être le cas avec la prochaine édition. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 5 de The Crown sorte au cours du quatrième trimestre 2022.

Casting de la saison 5 de The Crown

Le prochain épisode suivra le modèle de casting habituel. Toutes les deux saisons, un nouveau groupe d’acteurs incarne les mêmes personnages pour dépeindre le passage du temps. Dans la cinquième saison, nous verrons Imelda Staunton remplacer la reine Elizabeth II d’Olivia Colman, qui interprète le rôle de la monarque dans les saisons 3 et 4; Claire Foy incarne la reine dans les deux premières saisons. Lesley Manville incarnera la princesse Margaret, après Helena Bonham Carter (saisons 3 et 4) et Vanessa Kirby (saisons 1 et 2) avant cela.

Les autres acteurs qui ont rejoint le casting sont Jonathan Pryce et Elizabeth Debicki, qui joueront respectivement les rôles du prince Philip et de Diana. Matt Smith (saisons 1 et 2) et Tobias Menzies (saisons 3 et 4) jouent le prince Philip dans les saisons précédentes, tandis qu’Emma Corrin incarne Diana dans la saison 4. Dominic West sera vu comme le prince Charles au cinquième tour de la série, après Josh O’Connor dans les saisons 3 et 4. Jonny Lee Miller incarnera John Major, qui deviendra Premier ministre dans la saison 5 après Margaret Thatcher de Gillian Anderson. De plus, Olivia Williams a été choisie pour incarner Camilla Parker Bowles.

On ne sait pas encore qui incarnera la princesse Anne, la reine Elizabeth la reine mère, le prince Edward, le prince Andrew, le capitaine Mark Phillips et Sarah Ferguson. Les autres personnages importants qui pourraient figurer dans la saison 5 sont les jeunes prince William et prince Harry, Tony Blair, Sophie Rhys-Jones et Timothy Laurence.

L’intrigue de la saison 5 de The Crown

À la fin de la saison 4, Margaret Thatcher quitte son poste de Premier ministre et est honorée de l’Ordre du mérite. Les fissures se creusent dans le mariage de Charles et Diana, à la grande déception de la reine Elizabeth et de Philip. Mais d’un autre côté, la popularité de Diana croît de façon exponentielle avec ses différents voyages internationaux.

Dans la cinquième saison, nous continuerons de voir les complications dans la relation de Charles et Diana. Selon les rapports, la saison à venir comprendra l’interview controversée de Diana où elle a discuté de son mariage raté avec le prince Charles, de l’implication de Camilla et du manque de soutien de l’institution royale. Étant donné que le prochain cycle représentera les années 1990, nous verrons également les divorces du prince Andrew et de Sarah Ferguson et de la princesse Anne et Mark Phillips. 1992 a été une période difficile pour la famille royale, car c’était aussi l’année où un incendie s’est déclaré au château de Windsor. Cependant, Peter Morgan a précisé que le scénario de la série n’inclurait pas les événements les plus récents, tels que les relations entre le prince William et Kate Middle et le prince Harry et Meghan Markle.