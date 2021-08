Jeux Olympiques : saviez-vous que Jason Statham a failli participer aux J.O. de Barcelone en 1992 ?

Jason Statham est surtout connu aujourd’hui en tant qu’acteur. Pour trouver son premier film Arnaques, Crimes et Botanique, il faut remonter à 1998, l’année de ses 31 ans. Avant cela, il a travaillé comme mannequin pour des marques telles que Tommy Hilfiger et Levi’s, mais ses véritables débuts ont été en tant que sportif, échouant de peu à participer aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

En effet, la star de Un Homme en colère a été membre de l’équipe de natation britannique pendant 12 ans et avait déjà failli être l’un des deux membres anglais de l’équipe de natation britannique pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 et de Séoul en 1988. Il est arrivé troisième, mais deux ans plus tard, il a obtenu la plus grande percée de sa carrière en tant que plongeur aux Jeux du Commonwealth de 1990.

A deux doigts du rêve olympique

La passion de Jason Statham pour le sport est ancrée dans sa famille, puisque son père était boxeur et gymnaste, tandis que son frère aîné était un adepte des arts martiaux. L’acteur s’intéressait également aux arts martiaux, puisque Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li faisaient partie de ses idoles, mais tout a changé à l’âge de 13 ans, alors qu’il était en vacances avec ses parents. Il a vu quelqu’un s’entraîner à sauter depuis une position élevée et a été inspiré.

Le problème, c’est que les sauteurs sur tremplin commencent généralement à s’entraîner vers l’âge de quatre ou cinq ans et qu’il n’a commencé à s’y mettre sérieusement qu’à 15 ans, donc tout était contre lui. Cela ne l’a pas empêché de se consacrer à la réalisation de son rêve :

“J’essayais de gagner une médaille d’or olympique”.

Pendant plus d’une décennie, l’inoubliable Chev Chelios de la saga “Crank” a été l’un des meilleurs athlètes d’Angleterre, mais il lui manquait toujours ce dernier pas en avant pour atteindre les Jeux olympiques. Les Jeux du Commonwealth de 1990 sont l’occasion pour lui de se racheter, en concourant dans les catégories 1m, 3m et 10m.

Malheureusement, Jason Statham est resté loin des médailles, terminant huitième dans la catégorie d’un mètre, onzième dans la catégorie de trois mètres et dixième dans la catégorie de dix mètres. C’est à cet événement qu’a été tournée la vidéo ci-dessus, que vous avez peut-être vue en ligne à l’occasion, en indiquant parfois à tort qu’elle appartenait aux Jeux olympiques de Barcelone.

Pour les Jeux olympiques de 1992 en Espagne, Jason Statham se heurte à nouveau au fait que l’équipe britannique n’envoie que deux plongeurs et il se classe à nouveau troisième. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase et qui a conduit à sa retraite, sans compter qu’il avait terminé douzième aux championnats du monde la même année.

Retraite sportive

En outre, il a été remarqué par l’agence Sports Promotions peu après sa participation aux Jeux du Commonwealth de 1990 et a été engagé comme modèle sportif. Il n’a pas tardé à se tourner vers cette autre voie professionnelle, laissant derrière lui ses années de plongeon.

À l’occasion, Jason Statham a minimisé ses années en tant qu’athlète, les qualifiant de “hobby stupide”, mais il a également déclaré que c’était une “grande expérience” qui lui a appris la discipline et la concentration. Dommage qu’il n’ait pas réalisé son rêve olympique, mais on ne peut pas dire qu’il se soit mal débrouillé par la suite.