Votre chat est-il heureux ? Une application vous donne la réponse, voici comment ça marche

in

Il n’est pas toujours facile de savoir si un chat n’est pas au mieux de sa forme, mais l’équipe de Sylvester.AI a mis au point une application qui tire parti de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique pour déterminer l’humeur des chats, notamment s’ils sont heureux ou s’ils souffrent. Les chats sont connus pour être particulièrement difficiles à analyser pour détecter tout signe potentiel d’inconfort en raison de leur comportement subtil et unique qui les sépare des autres animaux de compagnie. Cela peut également entraîner des difficultés dans l’évaluation de la douleur et les empêcher de recevoir un traitement approprié à temps. En outre, les outils conventionnels d’évaluation de la douleur s’avèrent souvent trop longs ou trop compliqués pour les maîtres de chats ordinaires.

En effet, les chats sont connus pour masquer la douleur sans que leur langage corporel ou leurs attributs comportementaux ne soient facilement perceptibles. Certes, il existe quelques marqueurs subtils permettant d’identifier si un chat souffre, mais il faut une bonne dose d’expérience pour être capable de les lire et d’aller chercher des soins vétérinaires – ce que les propriétaires de chats débutants devront peut-être apprendre à leurs dépens. Cependant, contrairement à Google et à son application pilotée par l’IA qui peut identifier une poignée de troubles cutanés ou d’anomalies respiratoires à l’aide de la caméra d’un téléphone, il n’existe pas de solution aussi fiable pour les félins.

Sylvester.ai veut changer cela avec son application Tably. Il suffit aux propriétaires d’animaux de prendre une photo de leur chat, qui est ensuite évalué en fonction de certains paramètres du langage corporel à l’aide d’un modèle de vision par ordinateur afin de déterminer s’il souffre. L’application utilise ce que la société appelle un système de surveillance à distance des patients basé sur l’intelligence artificielle, qui permet de savoir comment le chat se sent en général et s’il a besoin d’une assistance médicale. Tably peut être utilisée aussi bien par les propriétaires d’animaux que par les experts vétérinaires. Elle est actuellement disponible en version bêta pour les utilisateurs intéressés sur le site officiel de Sylvester.AI.

Une appli pour les propriétaires d’animaux et les vétérinaires

Au cœur des algorithmes d’analyse de l’application se trouve l’échelle de grimace féline, un outil validé scientifiquement qui est utilisé pour évaluer la douleur chez les félins de compagnie. L’échelle recherche cinq marqueurs du langage corporel – la position des oreilles, le resserrement des orbites, la tension du museau, la position des moustaches et l’alignement de la tête. Les marqueurs susmentionnés sont classés en tant qu’unités d’action, chacune d’entre elles étant classée sur une échelle de 0 à 2, où 0 correspond à un marqueur absent, c’est-à-dire un bien-être général, 1 dénote un état de douleur modéré et 2 signifie un inconfort physique aigu chez le chat.

Par exemple, si l’image d’un chat présente des caractéristiques telles que des oreilles aplaties tournées vers l’extérieur, des yeux plissés ou des moustaches droites qui se déplacent vers l’avant, il est fort probable qu’il ait besoin d’une forme de soins analgésiques. En revanche, si le museau d’un chat est détendu, que ses yeux sont grands ouverts et que sa tête est au-dessus de la ligne des épaules, c’est un signe que tout va bien. Pour référence, il est conseillé aux parents d’animaux de prendre une photo dans un environnement bien éclairé, avec le visage correctement exposé. Ce point est d’une importance capitale, car le modèle de vision par ordinateur utilisé par l’application a été entraîné à l’aide de milliers d’images, et il s’appuie sur la clarté des attributs physiques pour détecter les marqueurs de douleur.