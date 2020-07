The Boys obtient la bande-annonce de la deuxième saison

LES Amazon Prime Video a publié la première bande-annonce officielle pour la deuxième saison de LES GARÇONS, dont les trois premiers épisodes seront publiés le 4 septembre 2020. De nouveaux épisodes seront disponibles sur le service tous les vendredis, pour arriver à la fin de la saison le 9 octobre.

Encore plus intense et fou, dans la deuxième saison, les Boys se retrouvent à fuir la justice, recherchés par le Super, et tentent désespérément de se regrouper et de combattre Vought. En se cachant, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) et Kimiko (Karen Fukuhara) tentent de s’adapter à une nouvelle réalité, avec Billy Butcher (Karl Urban) manquant. Dans le même temps, Starlight (Erin Moriarty) cherche à trouver sa place dans The Seven, tandis que Homelander (Antony Starr) se concentre sur la prise de contrôle total. Son pouvoir est menacé avec l’arrivée de Stormfront (Aya Cash), un nouveau super expert des médias sociaux qui a ses propres plans. De plus, la menace Supervillain occupe le devant de la scène et fait du bruit tandis que Vought tente de monétiser la paranoïa du pays.

The Seven comprend également Super Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) et Black Noir (Nathan Mitchell). Parmi les stars de la deuxième saison, citons: Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins et Giancarlo Esposito – jouant Vought boss, Stan Edgar -, entre autres.