The 100 Season 7: Un personnage majeur disparaît dans la soirée d’ouverture

Les 100 mises à jour de la saison 7: C’est l’origine de la fin du plus jeune drame de The CW, The 100. Et la première nuit de la saison 7 demande aux fans où se trouve un personnage principal.

Après de longs mois à réfléchir à l’endroit où Hope a disparu Octavia, les fans s’adaptent au nouvel épisode de la série. Ils se retrouvent avec encore plus de requêtes que les réponses car un précieux personnage disparaît immédiatement.

Avertissement: Spoilers for The 100 Season 7

La première nuit de la saison 7 de la série ne parvient pas à retenir les fans là où la finale de la saison 6 les a laissés. Bellamy Blake est vu en train de chasser désespérément sa sœur. Elle disparaît dans l’étrange anomalie lors du retour de Hope, nouveau-né et adulte.

Il se tient juste à l’extérieur du camp de Gabriel, les sangs de sa sœur sur les mains. Bellamy est immédiatement condamné par une force invisible. Et il s’éloigne avant qu’Echo ou Gabriel ne le sauvent probablement. Cette étape a mis en place la démarcation d’un nouveau mystère qui demeure même après la fin de l’épisode. Cela finit par bouleverser de nombreux fans.

L’intrigue de la saison 7

Alors que Clarke et les autres négocient avec la vie dans un Sanctum post-Primes, faire face aux nouveaux combats pour découvrir comment trouver le calme entre trois groupes rivaux. Tous doivent faire face au destin de Russell Light Bourne. Echo et Gabriel se sont lancés dans une quête désespérée pour sauver Bellamy avant qu’il ne soit dans l’étrange. L’espoir est celui qui s’écrit une note avant d’entrer dans la lecture bizarre « Faites confiance à Bellamy » à la fin aide.

Leur chasse les mène dans la nuit, où ils se battent contre des pistolets à rayons. Et dans le personnage mort depuis longtemps de Roan. Il fait un bref retour sous forme d’illusion. C’est avant de découvrir que la force invisible est un groupe avec des costumes particuliers qui les rendent invisibles. Il peut également contrôler les anomalies.

Le casting de la saison 7

Avec l’avertissement de la fermeture de la bizarrerie, et l’angoisse d’atteindre Bellamy avant qu’il ne se développe beaucoup ces derniers temps. Le trio entre dans l’étrange et disparaît. L’épisode se termine avec Clarke enflammant le palais de Sanctum au sol, avec les destins de Bellamy, Octavia, Echo, Gabriel, et le désir tous suspendus dans le niveau.

Nouveaux épisodes de la saison 7 de The 100 air les mercredis à 20 h ET sur The CW. Les téléspectateurs peuvent en savoir plus sur cette série. Restez à l’écoute pour les toutes nouvelles informations.

