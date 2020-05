Top 5 des VUS automatiques diesel économes en carburant dans le budget de Rs 10-20 lakh

Nous avons vu la perte d’un certain nombre de VUS diesel entrant dans l’ère BS6, mais voici une liste des cinq principaux VUS automatiques diesel économes en carburant dans le budget de Rs 10-20 lakh que vous pouvez toujours trouver en Inde.

L’Inde est principalement un marché du diesel depuis de nombreuses années et nos VUS ont également été principalement du diesel toutes ces années. L’Inde aime également les voitures économes en carburant et compte tenu de notre nouvel amour pour les VUS, les VUS diesel étaient très sensés pour notre marché. Cependant, il y a eu récemment un virage vers les VUS essence, car de nombreux fabricants ont abandonné les moteurs diesel pour entrer dans l’ère BS6. Cela a vu l’arrêt des VUS très économes en carburant comme le diesel Duster et le diesel Vitara Brezza. Les deux sont désormais des modèles à essence uniquement. Donc, si vous êtes sur le marché à la recherche d’un SUV diesel économe en carburant, vous avez beaucoup moins d’options qu’auparavant. Heureusement, il existe encore des VUS diesel qui seront présents sur notre marché pendant encore quelques années. Ici, nous avons compilé une liste des cinq premiers SUV automatiques diesel économes en carburant dans le budget de Rs 10-20 lakh.

Tata Nexon

Le Tata Nexon est l’un des VUS économes en carburant diesel les plus abordables en Inde.

Le segment des SUV compacts a encore quelques offres diesel comme le Venue, Ecosport, XUV300 et le Tata Nexon. Parmi ceux-ci, le Tata Nexon est le plus économe en carburant du lot et parmi seulement deux à offrir avec une option de boîte de vitesses automatique. Le Tata Nexon est propulsé par un moteur diesel à quatre cylindres de 1,5 L développant 110 ch et 260 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses AMT à 6 rapports et a un kilométrage ARAI de 22,4 km / h. Le Tata Nexon diesel automatique se vend en Inde dans la gamme de prix de Rs 9.80-Rs 12.70 lakh. C’est le SUV le plus abordable de cette liste.

Mahindra XUV300

Le Mahindra XUV300 est le deuxième en ligne pour les VUS diesel économiques les plus abordables en Inde.

L’autre voiture du segment des SUV compacts à proposer un groupe motopropulseur automatique diesel est le Mahindra XUV300 et c’est également l’un des VUS les plus économes en carburant du marché. Le Mahindra XUV300 est propulsé par un moteur diesel de 1,5 L qui produit 113 ch et 300 Nm de couple. Le XUV300 a le plus de couple dans son segment et le moteur est accouplé à une boîte de vitesses AMT à 6 vitesses. Le XUV300 a un kilométrage calorifié ARAI de 20 km / h, ce qui est vraiment bien. Mahindra propose la XUV300 diesel automatique en trois variantes avec des prix à partir de Rs 9,99 lakh et allant jusqu’à Rs 12,69 lakh

Hyundai Creta

Le Hyundai Creta a le meilleur rendement énergétique parmi les VUS diesel de taille moyenne.

La Hyundai Creta a été l’un des plus grands lancements de cette année. Le segment des SUV de taille moyenne a encore quelques options pour les SUV diesel automatiques et certains d’entre eux sont également assez économes en carburant. Celui qui se démarque pour nous est la Hyundai Creta qui est propulsée par un moteur diesel de 1,5 L produisant 113 ch et 250 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses automatique à 6 vitesses et il a un kilométrage ARAI de 18,5 km / h. Cela en fait l’un des plus économes en carburant de sa catégorie. La Creta automatique diesel est disponible en deux variantes, allant de Rs 15,99 à 17,2 lakh.

Kia Seltos

La Kia Seltos suit de très près la Hyundai Creta en termes d’efficacité énergétique.

La Kia Seltos est la voiture sœur de la Hyundai Creta et ces deux VUS sont identiques sous la peau. Le Kia Seltos est également alimenté par le même moteur diesel de 1,5 L avec exactement les mêmes spécifications de 113 ch et 250 Nm de couple. Ici aussi, le moteur est couplé à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports. Cependant, le Seltos a une efficacité énergétique légèrement inférieure à ARAI de 17,8 kmpl qui n’est toujours pas médiocre. Le Kia Seltos est également extrêmement bon rapport qualité / prix compte tenu de son apparence et de son équipement. Kia propose le Seltos automatique diesel en trois variantes avec son prix à partir de Rs 13,54 lakh et allant jusqu’à Rs 17,34 lakh.

Tata Harrier

Le Tata Harrier est le SUV diesel automatique le plus cher de cette liste.

Le dernier SUV sur cette liste est le Tata Harrier et il est l’un des nouveaux arrivants dans le domaine des SUV automatiques diesel. Auparavant, le Harrier n’était disponible qu’avec une boîte de vitesses manuelle. Le Harrier est également le plus puissant du lot avec un moteur diesel de 2,0 L qui produit 170 ch et 350 Nm de couple. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesses automatique à 6 vitesses et il a un kilométrage ARAI de 17 km / h. C’est assez bon avec un puissant moteur diesel de 2,0 litres. Tata propose la Harrier diesel automatique en trois variantes (qui sont également disponibles dans les couleurs bicolores et les éditions sombres) avec des prix allant de Rs 16,25 lakh à 20,25 lakh. Le fait également le SUV le plus cher de cette liste.