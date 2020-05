The Dark Knight and Batman Begins Print Set Drives Justice Home / Film

Cette année marque le 15e anniversaire de Batman commence, et pour aider à célébrer, artiste Matt Ferguson a créé un nouveau tirage pour Bottleneck Gallery et Vice Press mettant en vedette Le défenseur de Gotham en vitesse dans la Batmobile de qualité militaire fiable connue sous le nom de Tumbler. Mais aujourd’hui, vous obtenez une double dose de The Caped Crusader, car il y a aussi une nouvelle impression pour Le Chevalier Noir par artiste Nicholas Moegly. Vous pouvez voir les deux tirages et savoir quand et comment les acheter ci-dessous.

Batman de Matt Ferguson commence à imprimer

Batman commence par Matt Ferguson

Impression d’écran

36 x 24 pouces

Édition numérotée à la main de 175 exemplaires

50 $

Co-release avec Vice Press

Batman Begins – Variante de Matt Ferguson

Impression d’écran

36 x 24 pouces

Édition numérotée à la main de 50 exemplaires

65 $

Co-release avec Vice Press

Le Tumbler était une grande partie de ce qui a aidé à garder Christopher Nolan Chevalier noir trilogie ancrée. Les autres versions sur grand écran de la Batmobile ressemblaient plus à des voitures gothiques James Bond pleines de gadgets. Et bien que The Tumbler contienne certainement des outils utiles, le fait qu’il ressemble à un véritable véhicule militaire ajoute une certaine authenticité au niveau du sol à l’arsenal de Batman.

En parlant des outils de The Tumbler, pour Le Chevalier Noir, la nouvelle impression de Nicholas Moegly met en vedette Batman traversant Gotham dans le plus petit Batpod, qui s’échappe du Tumbler endommagé lors d’une poursuite avec The Joker. En fait, vous pouvez voir la silhouette du méchant alors que Batman se précipite vers lui dans les rues de Gotham, juste avant qu’il ne fasse un virage brusque pour éviter d’enfreindre sa seule règle.

L’imprimé The Dark Knight de Nicholas Moegly

Le chevalier noir de Nicholas Moegly

Impression d’écran

24 x 36 pouces

Édition numérotée à la main de 175 exemplaires

50 $

Co-release avec Vice Press

Le chevalier noir – Variante de Nicholas Moegly

Impression d’écran

24 x 36 pouces

Édition numérotée à la main de 50 exemplaires

65 $

Co-release avec Vice Press

Ces deux tirages seront en vente sur la boutique en ligne de la Bottleneck Gallery à partir d’aujourd’hui à 12 h 00. ET. Si vous êtes un acheteur international, vous pouvez retirer ces tirages auprès de Vice Press à partir de 17 h 00. BST (heure d’été britannique).

