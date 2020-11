Tenet Release a laissé Nolan à la fois ravi et inquiet – / Film

Il était une fois, Principe allait être le film qui a sauvé les salles de cinéma. Pour être honnête, personne n’est directement impliqué dans le film m’a dit cela à voix haute. Mais c’était une hypothèse qui s’est installée – une hypothèse que le film ouvrirait en été et revitaliserait le box-office frappé par le coronavirus. Bien sûr, comme nous le savons tous, le film n’a même pas été ouvert pendant l’été. Au lieu de cela, il a été repoussé jusqu’en septembre. Et plutôt que de sauver des théâtres, Principe semblait signaler le début de la fin, malgré de très bons retours au box-office. Maintenant, directeur Christopher Nolan pèse sur ce qui s’est passé.

Lors d’un entretien avec le Los Angeles Times, Christopher Nolan a finalement partagé ses réflexions sur Principela libération. Sa réaction à toute l’expérience? À la fois ravi et inquiet. «Warner Bros. a publié Principe, et je suis ravi qu’il ait rapporté près de 350 millions de dollars », a déclaré le directeur. «Mais je crains que les studios ne tirent les mauvaises conclusions de notre sortie – plutôt que de regarder où le film a bien fonctionné et comment cela peut leur fournir des revenus indispensables, ils regardent là où il n’a pas a répondu aux attentes pré-COVID et commencera à utiliser cela comme excuse pour que l’exposition prenne toutes les pertes de la pandémie au lieu d’entrer dans le jeu et de s’adapter – ou de reconstruire notre entreprise, en d’autres termes. «

Principe a fait beaucoup mieux à l’étranger qu’aux États-Unis, et ce retard intérieur semblait effrayer les autres studios. Le message que les studios ont retenu était que le public était ne pas à l’aise de revenir en salles, même pas pour un nouveau blockbuster de Christopher Nolan. En conséquence, les grands films qui devaient sortir après Principe ont vu leurs dates de sortie remaniées ou repoussées. Par exemple: Wonder Woman 1984, un autre film de Warner Bros., devait arriver en octobre, mais a fini par être repoussé en décembre.

Dans la même interview, Nolan a ajouté: «À long terme, aller au cinéma fait partie de la vie, comme les restaurants et tout le reste. Mais maintenant, tout le monde doit s’adapter à une nouvelle réalité.

À l’heure actuelle, personne ne peut dire avec certitude comment les choses vont bouger pour les cinémas. Il reste l’espoir que d’ici 2021, nous aurons trouvé une sorte de plan concret pour lutter contre le coronavirus, et que les cinéphiles seront plus ouverts à retourner en salles, et que les cinémas seront à leur tour prêts à ouvrir. Pour l’instant, cependant, nous devons simplement attendre.

