Yakuza: Like a Dragon Reviews – notre tour d’horizon des critiques

C’est presque le jour de Yakuza, fans de jeux RPG. Yakuza: Like a Dragon, le dernier opus de la longue série de jeux d’action-aventure beat-’em-up, sera lancé dans le monde entier le 10 novembre et cela signifie une chose: il est temps de découvrir ce qui nous attend. Les critiques des critiques affluent, alors jetons un coup d’œil à ce qu’ils ont fait du prochain jeu PC, d’accord?

Tout d’abord, il y a notre revue Yakuza: Like a Dragon, écrite par notre propre Ian Boudreau. Ian marque le jeu un très sain neuf sur dix, le qualifiant de « fil tout à fait charmant sur l’amitié et la gentillesse qui insuffle la vie moderne graveleuse dans le format JRPG pittoresque du classique Dragon Quest ». Alors qu’il note «Yakuza: Like a Dragon n’est pas un jeu parfait et ne fait aucune réelle tentative de l’être», pris dans son ensemble, «Yakuza: Like a Dragon est l’un des jeux incontournables de cette année».

Quant à ce que les autres ont fait du nouveau jeu PC, ses scores globaux sur Metacritic et Opencritic semblent également assez copieux. Sur le premier, il se situe dans le haut de gamme sur les trois principales plates-formes, à 79 pour PC, 84 pour PlayStation 4 et 89 pour Xbox One. Sur OpenCritic, il est actuellement à 87.

Sans plus tarder, jetons un coup d’œil à ces scores d’examen Yakuza: Like a Dragon:

Comme vous pouvez le voir, cela ressemble à Yakuza: Comme si un dragon était tombé un régal à peu près partout. Le jeu sort la semaine prochaine, vous n’aurez donc pas longtemps à attendre si vous souhaitez essayer par vous-même.