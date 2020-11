Michael J.Fox a subi son «  moment le plus sombre  » après s’être cassé le bras

2020-11-04 17:00:16

Michael J. Fox a révélé à quel point se casser le bras était le «moment le plus sombre» de sa vie.

L’acteur de 59 ans – qui lutte contre la maladie de Parkinson depuis près de 30 ans – a subi la blessure alors qu’il se remettait d’une opération chirurgicale pour retirer une tumeur non cancéreuse de son dos et admet qu’il ne s’est jamais senti plus bas.

Il a rappelé: «C’était certainement mon moment le plus sombre.

«Je viens de craquer. J’étais appuyé contre le mur de ma cuisine, en attendant que l’ambulance vienne, et je me suis dit: ‘C’est aussi bas que possible pour moi.’

« C’est quand j’ai tout remis en question. Comme, ‘Je ne peux pas mettre un visage brillant là-dessus. Il n’y a pas de bon côté, pas d’avantage. Tout cela n’est que du regret et de la douleur.' »

Fox craignait de ne pas pouvoir retrouver l’optimisme qu’il a maintenu au fil des ans et doutait qu’il soit la bonne personne pour offrir de l’espoir aux autres.

La star de ‘Back to the Future’ a déclaré à PEOPLE: « La maladie de Parkinson, mon dos, mon bras … cela ne correspondait toujours pas à déplacer l’aiguille sur l’indice de misère par rapport à ce que certaines personnes traversent.

« Je me suis dit: » Comment puis-je dire à ces gens: « Regarde le bon côté. Les choses vont être super? » »

Fox a expliqué comment il aimait vivre une «vie tranquille» avec sa femme Tracy Pollan et ses enfants. Lui et Tracy partagent leur fils Sam, 31 ans, les jumeaux Aquinnah et Schuyler, tous deux âgés de 25 ans et leur fille Esme, 19 ans.

Il a expliqué: «Ma vie est maintenant calme et je passe vraiment un bon moment.

« Les gens ne me croient pas, mais j’aime la vie. J’aime être avec ma famille. J’aime être avec Tracy. J’aime ne pas faire beaucoup de choses inutiles que je faisais avant, parce que je ne le fais pas. avoir l’énergie ou le temps. «

